Renault Group 2026 yılı ilk yarı bilançosunu açıkladı

Renault Group, 2026 yılının ilk yarısında dünya genelinde 1.165.133 adet araç satışı gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine kıyasla istikrarlı bir satış performansı sergiledi (-%0,4). Grubun üç markasının birbirini tamamlayan yapısından güç alan bu performans; satış kalitesindeki iyileşmeyi, değer odaklı yaklaşımını ve ürün gamında hız kazanan elektrifikasyon sürecini ortaya koydu.

Avrupa dışındaki binek ve hafif ticari araç pazarlarında Renault Group, Renault markasının üst üste ikinci yılda da büyümesini sürdürmesinin (+%2,8) katkısıyla stratejik pazarlardaki konumunu güçlendirmeye devam etti. Grup satışları Hindistan'da %61,2, Türkiye'de %15,4, Fas'ta %13,7 ve Brezilya'da %5,3 artış gösterdi.

Avrupa hafif ticari araç pazarı yılın ilk yarısında sınırlı bir toparlanma göstererek %2,1 büyürken, Renault markasının satışları %11,7 artış kaydetti. Master model ailesinin sunduğu geniş ürün gamının katkısıyla Renault, Avrupa hafif ticari araç pazarındaki ikinci sıradaki konumunu korudu.

Renault Group tüm markalarında binek otomobil satışlarında elektrifikasyonu hızlandırmayı sürdürüyor.



Avrupa'da 2026 yılının ilk yarısında Grup satışlarının %52'sini elektrikli ve elektrik destekli araçlar[1] oluştururken, bu oran geçen yılın aynı dönemine göre 8,2 puan arttı. Tam elektrikli araçların (BEV) payı ise %18,8 olarak gerçekleşti.

Renault, Grubun elektrifikasyon dönüşümüne öncülük etmeyi sürdürdü. Avrupa'da satılan her üç Renault modelinden ikisi (%66,3) elektrikli veya elektrik destekli araçlardan oluştu. Bu oran geçen yılın aynı dönemine göre 7,2 puan arttı. Renault 5 E-Tech, Renault 4 E-Tech ve Scenic E-Tech'in güçlü performansıyla tam elektrikli araçların (BEV) Renault satışları içindeki payı 10,3 puan artarak %26,6'ya ulaştı. Renault, Avrupa hibrit (HEV) pazarında ve tam elektrikli araçların (BEV) perakende satışlarında ikinci sırada yer aldı. Dacia, hibrit segmentindeki güçlü büyümesini sürdürdü. Marka satışlarının %30,8'ini elektrikli ve elektrik destekli araçlar oluştururken, bu oran geçen yılın aynı dönemine göre 7,2 puan arttı. Dacia Duster ve Dacia Bigster'ın katkısıyla hibrit araç satışları %30,2 yükseldi ve toplam satışların dörtte birini oluşturdu.

Alpine ise elektrifikasyon dönüşümünü hızlandırdı. Alpine A290'ın başarısını sürdürmesi ve Alpine A390'ın kısa süre önce pazara sunulmasının etkisiyle markanın satışlarının %80'inden fazlasını artık elektrikli araçlar oluşturuyor.

Marka, uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirmeyi ve stratejik pazarlardaki küresel konumunu pekiştirmeyi sürdürüyor.

Avrupa dışındaki satışlar %2,8 artarak yaklaşık 296 bin adede ulaştı. Bu büyümede Hindistan (%61,2), Türkiye (%25,7), Fas (%11,8), Brezilya (%5,3) ve Meksika'da (%16,3) kaydedilen güçlü performans etkili oldu. Önümüzdeki dönemde Hindistan'da Renault Duster'ın üretim ve satış hacminin artması, Brezilya'da Koleos Full Hybrid'in pazara sunulması ve haziran ayında Türkiye'de ikinci üretim tesisinin faaliyete geçmesiyle üretimi hız kazanan Boreal'in katkısıyla bu ivmenin devam etmesi bekleniyor.

Elektrikli ve hibrit araç segmentlerinde yakaladığı güçlü ivmeden güç alan Renault, yılın ikinci yarısına da güvenle giriyor. Avrupa'da kısa süre önce satışa sunulan Twingo E-Tech Electric ve Plein Sud versiyonuyla sunulan Renault 4 E-Tech Electric'in yanı sıra hafif ticari araç pazarında önemli bir dönüşüm yaratması hedeflenen Trafic Van E-Tech Electric için yıl sonundan önce siparişlerin alınmaya başlanması, markanın elektrifikasyon atağını daha da hızlandıracak. Avrupa dışında ise eylül ayında tanıtılacak Niagara pick-up modeli, Renault'nun Latin Amerika'daki büyümesini destekleyecek. Bu model lansmanları, futuREady stratejisinin hedefleri doğrultusunda markaya yeni büyüme fırsatları sunacak.