Döviz ve altın güne nasıl başladı? (11 Şubat 2026)

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 43,6400 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 43,6270'ten tamamladı. Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 43,6400'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 52,0420'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 59,6890'dan satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 96,5 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 97 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 7 bin 58 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 7 bin 97 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 170 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 20 liradan satılıyor.

