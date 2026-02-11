Toplam ciro Aralık'ta yıllık yüzde 34,7 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Aralık 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,7 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 3,3 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 34,7 artış gösterdi.

- Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 30,6 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de söz konusu ayda bir önceki aya oranla yüzde 3,2 artış kaydetti. İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 35,9 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 2 azaldı.

- Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, Aralık 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,4, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya oranla yüzde 4,1 artış gösterdi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Aralık 2025'te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 38,3, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 3,4 yükseldi.