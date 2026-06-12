Döviz ve altın güne nasıl başladı? (12 Haziran 2026)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 46,2630 seviyesinden işlem görüyor.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 46,1860'tan tamamlamıştı.
Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 46,2630'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 53,5690'dan ve sterlin/TL ise yatay seyirle 62,0500'den satılıyor.
Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 99,8 seviyesinde.
ABD-İran hattındaki gelişmeler varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
Altında son durum
Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 214 liradan işlem görüyor.
Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 3,6 üstünde 6 bin 261 liradan tamamladı.
Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 6 bin 214 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 290 liradan, Cumhuriyet altını 41 bin 20 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,8 azalışla 4 bin 177 dolarda seyrediyor.