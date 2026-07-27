Döviz ve altın güne nasıl başladı? (27 Temmuz 2026)

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 47,3630 seviyesinde bulunuyor.

27.07.2026 09:58:290
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (27 Temmuz 2026)

Cuma günü dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 47,3343'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 47,3630 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 54,1020'den, sterlin/TL ise yüzde 0,3 primle 63,3150'den işlem görüyor.

Altında son durum

Gram altın, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6 bin 237 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki sınırlı artışa paralel alış ağırlıklı bir seyir izlenen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 6 bin 167 liradan tamamladı.

Yeni güne de alıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,12 artışla 6 bin 237 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 244 liradan, cumhuriyet altını da 40 bin 825 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1 artışla 4 bin 95 dolardan işlem görüyor. Orta Doğu'da ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması altının pozitif seyrinde etkili oldu.

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