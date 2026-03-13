Döviz ve altın güne nasıl başladı? (13 Mart 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,1460'tan tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,1890'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 50,8450'den, sterlin/TL ise önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 58,8980'den satılıyor.

Orta Doğu'da süregelen jeopolitik gerilimlerin sona ereceğine dair somut bir ilerleme kaydedilememesi, enerji piyasalarında arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırarak petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskının sürmesine neden oluyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 240 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,7 altında 7 bin 211 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 7 bin 240 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 72 liradan, cumhuriyet altını ise 47 bin 745 liradan satılıyor.

Altının onsu, yüzde 0,3 yükselişle 5 bin 97 dolardan işlem görüyor.

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların çözüme kavuşacağına dair umutların azalması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutacağını açıklaması piyasalarda risk algısının yüksek kalmasına neden olurken, güvenli liman varlıklara talebin artmasıyla altın fiyatlarında da yükselişler görülüyor.