Döviz ve altın güne nasıl başladı? (13 Ocak 2026)

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 artışla 6 bin 374,3 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 6 bin 362 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 509 liradan, Cumhuriyet altını ise 41 bin 874 liradan satılıyor. Dün altının ons fiyatı yüzde 1,9 artışla 4 bin 594 dolardan kapanırken yeni işlem gününde ise yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 585 dolardan işlem görüyor. ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin bağımsızlık endişeleri ve jeopolitik gerilimlere karşın altın fiyatlarında kar satışları etkili oluyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,1470 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üstünde 43,1110'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 43,1470'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 50,3260'tan, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 58,1290'dan satılıyor.