Döviz ve altın güne nasıl başladı? (13 Şubat 2026)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 43,6440'tan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 43,7390'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 51,8530'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 düşüşle 59,4650'den satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 97,1 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 970 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 3,3 altında 6 bin 898,7 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üstünde 6 bin 970 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 992 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 315 liradan satılıyor. Dün 4 bin 878,8 dolarla 1 haftanın en düşük seviyesini gören altının onsu bugün gelen tepki alımları sonrasında yüzde 0,9 artışla 4 bin 960 dolardan işlem görüyor.