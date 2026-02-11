Vakıf Faktoring'den 2025'te yaklaşık 1,92 milyar lira net kar

Vakıf Faktoring AŞ, 2025 yılında elde ettiği 2,7 milyar lira vergi öncesi kardan 823 milyon lira vergi karşılığı ayırarak yaklaşık 1,92 milyar lira net dönem karı elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2025 yılının dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Vakıf Faktoring'in aktif büyüklüğü bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 41,9 milyar liraya yükseldi.

Finansal yapısı ve büyüme performansıyla faaliyetlerini sürdüren Vakıf Faktoring, üretim, ticaret ve istihdam zincirine sağladığı katkıyla sektörde yer alıyor.

Şirket, 2025'te 2,7 milyar lira vergi öncesi kar elde ederken 823 milyon lira vergi karşılığı ayırdı ve yılı yaklaşık 1,92 milyar lira net dönem karıyla tamamladı.

VakıfBank'ın sermaye yapısı ve kurumsal mirasıyla 1998'de kurulan Vakıf Faktoring, 25 yılı aşkın süredir yenilikçi ürünleri, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve risk yönetimi uygulamalarıyla faktoring sektöründe faaliyet gösteriyor.

- "Ülke ekonomisinin güçlenmesine doğrudan katkı sağlıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Faktoring Genel Müdürü Bülent Atılgan, ticari hayatın ihtiyaç duyduğu hızlı ve güvenilir finansal çözümleri sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Atılgan, "Müşteri odaklı yaklaşımımız ve yüksek kalite standartlarımız sayesinde, ticari hayatın ihtiyaç duyduğu hızlı ve güvenilir finansal çözümleri sunmayı sürdürüyoruz. Bu yaklaşımımız hem müşterilerimizin başarısına hem de ülke ekonomisinin güçlenmesine doğrudan katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Elde edilen performansın şirketin sektördeki konumunu güçlendirdiğini vurgulayan Atılgan, halka arzdan sağlanan gelirin tamamının "faktoring" işlemlerinde kullanıldığını aktardı.

Atılgan, elde edilen sonuçların şirketin sektördeki konumunu sürdürdüğünün somut bir göstergesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2025 yıl sonunda işlem hacmimiz 112 milyar liraya, aktif büyüklüğümüz 41,9 milyar liraya, faktoring alacaklarımız 41,7 milyar liraya, öz kaynaklarımız 7 milyar liraya ve net karımız 1,92 milyar liraya ulaştı. NPL oranımız ise yüzde 0,23 ile geçmiş yıllarda olduğu gibi sektör ortalamasının oldukça altında gerçekleşti. Başarılı halka arzımızdan elde ettiğimiz gelirlerin tamamını faktoring işlemlerinde kullanarak aktif büyüklüğümüze ve sürdürülebilir karlılığımıza ivme kazandırdık. Bu sonuçlar, Vakıf Faktoring'in sektör öncüsü konumunu kararlılıkla sürdürdüğünün en somut göstergesidir."