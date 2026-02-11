İş Bankası 1. çeyrek finansallarını açıklayacağı tarihi duyurdu

Türkiye İş Bankası (ISCTR), 01.01.2026–31.03.2026 dönemine ilişkin konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloların 05.05.2026 tarihinde KAP’ta ilan edilmesinin planlandığını duyurdu.

Banka tarafından yayımlanan finansal takvim bildirimine göre, 1Ç26 dönemine (01/01/2026–31/03/2026) ait konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolar, bu tablolara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile sınırlı denetim raporları birlikte 05.05.2026 tarihinde kamuya açıklanacak şekilde planlandı.

Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından KAP’a gönderilen açıklama şu şekildedir:

Bankamızın 01.01.2026 - 31.03.2026 dönemine ilişkin üç aylık konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolarının, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile sınırlı denetim raporlarının 05.05.2026 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

