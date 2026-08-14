Döviz ve altın güne nasıl başladı? (14 Ağustos 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 47,8210'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 47,8850 seviyesinde bulunurken, aynı dakikalar itibarıyla avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 55,3040'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 64,6970'ten işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 99,8 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 667 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,16 artışla 6 bin 690 liradan tamamladı.

Bugüne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 6 bin 667 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 944 liradan, cumhuriyet altını da 43 bin 561 liradan satılıyor.

Altının onsu ise ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarına yönelik tahminlerin azalmasına karşın, Orta Doğu'da beklenen anlaşmanın gecikmesi, yatırımcıların kar alma güdülerinin devreye girmesi ve teknoloji öncülüğünde riskli varlıklara doğru yönelimin artmasıyla yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 331 dolarda seyrediyor.