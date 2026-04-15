Döviz ve altın güne nasıl başladı? (15 Nisan 2026)

Dün artış eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 44,7250'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,7500'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 52,7880'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 primle 60,7320'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 98,1 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 928 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 2,3 üstünde 6 bin 961 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altının fiyatı, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 6 bin 928 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 370 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 550 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 4 bin 816 dolardan işlem görüyor.