Döviz ve altın güne nasıl başladı? (15 Nisan 2026)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 44,7500 seviyesinden işlem görüyor.

15.04.2026 10:54:44
Döviz ve altın güne nasıl başladı? (15 Nisan 2026)

Dün artış eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 44,7250'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,7500'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 52,7880'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 primle 60,7320'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 98,1 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 928 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 2,3 üstünde 6 bin 961 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altının fiyatı, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 6 bin 928 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 370 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 550 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 4 bin 816 dolardan işlem görüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Küresel piyasalarda "barış" zilleri çalıyor

Küresel piyasalarda "barış" zilleri çalıyor

Mart ayında otomotiv sektöründe talep yavaşladı

Mart ayında otomotiv sektöründe talep yavaşladı

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (14 Nisan 2026)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (14 Nisan 2026)

