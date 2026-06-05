Turkcell'den sürdürülebilirlik odaklı projelere küresel yatırım

Turkcell, geçen yıl 500 milyon dolarlık sürdürülebilir tahvil ihracından elde ettiği fonu yenilenebilir enerji, LEED Gold sertifikalı veri merkezleri, temiz ulaşım, döngüsel ekonomi ve sağlık hizmetlerine erişim gibi alanlarda yatırıma dönüştürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası standartlarla uyumlu yürüttüğü projelerle başarılara imza atan Turkcell, 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle bu alandaki yatırımlarını ve vizyonunu paylaştı.

Turkcell, geçen yılın ocak ayında 500 milyon dolar tutarında tarihindeki ilk sürdürülebilir tahvil ihracını gerçekleştirmişti. Şirket söz konusu fonu, yenilenebilir enerji, LEED Gold sertifikalı veri merkezleri, temiz ulaşım, döngüsel ekonomi ve sağlık hizmetlerine erişim projelerinde değerlendirdi. Yürütülen çalışmalara ve elde edilen faydaya yönelik olarak da bir Etki ve Tahsis Raporu yayımlandı.

Turkcell, dünyanın çevresel raporlama platformlarından CDP'nin İklim Değişikliği Programı kapsamında Global A Listesi'nde yer aldı. Şirket, CDP Tedarikçi Katılımı derecelendirmesinde de A notu alarak sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimindeki performansını uluslararası ölçekte tescilledi.

Şirket ayrıca, dünyaca ünlü TIME Dergisi ve Statista'nın hazırladığı "World's Best Companies in Sustainable Growth 2026" sıralamasında sürdürülebilir büyüme ve çevresel performans kriterlerinde dünya genelinde telekomünikasyon sektörünün 1 numarası oldu.

- 2025'te su ayak izini de hesapladı

Turkcell, 2025 faaliyet yılında ilk kez su ayak izini hesapladı. Veri merkezleri başta olmak üzere operasyonel s��reklilik açısından kritik öneme sahip su tüketimini çevresel performans göstergeleri arasına alan şirket, su verimliliği ve kaynak yönetimi alanındaki çalışmalarını da güçlendirdi.

Ankara, Kocaeli'nin Gebze ilçeisi, İzmir ve Tekirdağ'daki yeni nesil veri merkezlerinin tamamı LEED Gold sertifikalı olan Turkcell, bu merkezlerde yağmur suyu hasadı, atık su geri kazanımı ve atık ısı kullanımı gibi uygulamaları gerçekleştiriyor. Ankara ve Tekirdağ veri merkezlerindeki güneş panellerinden ise 2025'te 2,2 GWh elektrik üretildi.

- "2050 Yılı Net Sıfır hedefine, kararlılıkla ilerliyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Sürdürülebilirliğin şirketin uzun vadeli değer anlayışındaki önemine dikkat çeken Kalyon, sürdürülebilirliği iş stratejilerinin merkezinde konumlandırdıklarını aktardı.

Kalyon, "Türkiye'de telekomünikasyon ve teknoloji sektöründe sera gazı azaltım hedefleri Uluslararası Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTİ) tarafından onaylanan tek şirket konumundayız. 2020'yi baz alarak oluşturduğumuz yakın dönem hedeflerimize öngördüğümüz süreden önce ulaştık. Buna ek olarak '2050 Yılı Net Sıfır' hedefine ulaşacağımızı taahhüt ettik ve bu doğrultuda da kararlılıkla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Enerji alanındaki yatırımlarını kararlılıkla sürdürürken, toplam yenilenebilir enerji aktif kurulu gücünü 99,1 MW'a yükselttiklerini aktaran Kalyon, saha tipi güneş enerjisi santrali aktif kurulu güçlerinin 6 farklı ilde devreye aldıkları 8 projeyle 74,4 MW seviyesine çıkardıklarını belirtti.

Kalyon, baz istasyonlarının enerjisini güneşten almasını sağlayan 2 bin 400'den fazla yeşil sahalarının bulunduğunu ifade ederek, "Elektrik tüketimimizin tamamını da yenilenebilir enerji sertifikası tedarik ederek yenilenebilir kaynaklardan karşılıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Çevresel sosyal fayda projelerine de büyük önem verdiklerini vurgulayan Kalyon, şunları aktardı:

"2019'dan beri devam eden 'Eğitime Dönüştür' projesi kapsamında, şu ana dek 60 tonun üzerinde tekno atık toplayarak geri dönüşüme kazandırdık. Bu sayede yüzlerce çocuğumuza nitelikli eğitim desteği sağladık. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğuyla, çevresel etkimizi ölçmeye, hedeflerimizi bilimsel temelde yönetmeye ve sonuçlarımızı şeffaf biçimde paylaşmaya devam edeceğiz."