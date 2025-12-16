Döviz ve altın güne nasıl başladı? (16 Aralık 2025)

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 5 bin 909 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 5 bin 891 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 716 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 711 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,3 değer kaybıyla 4 bin 291 dolarda seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıla yönelik faiz patikasına ilişkin yönlendirmeleri, Fed üyelerinden gelen karışık mesajlar nedeniyle netlik kazanmazken, Bankanın olası yeni başkanlığı için iki adayın öne çıkması beklenti oluşumunu daha da zorlaştırıyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 42,7110 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 42,6950'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 42,7110 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 50,2240, sterlin/TL yüzde 0,05 düşüşle 57,1210 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 98,30 seviyesinde seyrediyor. Endeks dün 98,1 ile 2 ayın en düşük seviyesini test etmişti.

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) bu hafta faiz artıracağına dair öngörülerin öne çıkmasıyla yendeki güçlenme, dolar endeksinin 100 seviyesinin altında seyretmesinde etkili oluyor.



