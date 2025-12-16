JYSK 9. mağazasıyla yatırımlarına devam ediyor

JYSK, İstanbul ve Bursa’daki yatırımlarının ardından Marmara Bölgesi dışına açılıyor. 1979 yılında aile şirketi olarak kurulduğu günden bu yana 'uyku ve yaşam alanlarında herkes için harika bir İskandinav teklifi sunma' misyonunu benimseyen marka, bu hedefi şimdi de Aydın’a taşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; toplamda 1.160 metrekarelik bir alana yayılan yeni mağaza; ev dekorasyonundan mobilyaya, tekstilden uyku ürünlerine kadar modern ve minimalist İskandinav tasarımlarını uygun fiyatlarla sunarak ziyaretçilerine konforlu bir alışveriş deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.

“Kısa Vadeli Yatırımcı Değiliz, Türkiye’nin Potansiyeline İnanıyoruz”

Marmara Bölgesi’ndeki mağaza başarılarının ardından, Ege Bölgesi’ndeki ilk yatırımları olan Aydın mağazasıyla büyüme yolculuğunu sürdürdüklerini belirten JYSK Türkiye Ülke Direktörü Fatih Tezcan, “Kısa vadeli bir yatırımcı değiliz. Türkiye’nin mobilya pazarına, genç nüfusuna ve potansiyeline inanıyoruz. Aydın’da açacağımız yeni mağaza ile kendimizi yalnızca ‘yabancı bir marka’ olarak değil, bölge halkının ev ve yaşam ihtiyaçlarına kaliteli, erişilebilir ve uzun vadeli değer sunan bir marka olarak konumluyoruz. 2026 yılının sonuna kadar 18 mağazaya ulaşma hedefimiz doğrultusunda hem yerel istihdama katkı sağlamaya hem de İskandinav sadeliğini Türk misafirperverliğiyle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

“25 Aralık’ta Tüm Aydınlıları İlham Verici bir Deneyime Davet Ediyorum”

25 Aralık'ta tüm Aydınlıları ilham verici bir deneyime davet ettiğini söyleyen JYSK Türkiye Ülke Direktörü Tezcan, sözlerine şöyle devam etti:

“Mağazamızda, ziyaretçilerimizin kendi evleri için dekorasyon fikirleri edinebilecekleri köşeler bulunuyor. Mağazamızdaki tasarım mağaza içi gezinmeyi ve ürünlere kolay erişimi mümkün kılarken; enerji tasarruflu aydınlatması ile ürünlerin daha dikkat çekici görünmesine ve açık kahverengi, ahşap görünümlü zemin dahil tüm mağazaya hakim olan nötr renkleri ile de yalın bir atmosfer oluşumuna olanak sağlıyor. Böylece Ege bölgesine İskandinav tarzını en yalın haliyle getiriyoruz”