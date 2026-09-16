Döviz ve altın güne nasıl başladı? (16 Eylül 2026)

Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 48,6290'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,6570 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 56,2250'den, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 65,6330'dan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde piyasalarda bankanın faizi 25 baz puan artırmasına yönelik ihtimaller yüzde 90'un üzerine çıktı.

Altında son durum

Gram altın, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 6 bin 766 liradan işlem görüyor.

Dün gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,09 azalışla 6 bin 713 liradan günü tamamlamıştı.

Güne alıcılı başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 6 bin 766 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 97 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 186 liradan satılıyor.