ODAŞ’ın ABD merkezli ana ortağından Venezuela’da 381,7 milyon dolarlık petrol yatırımı

ODAŞ, Venezuela’daki petrol faaliyetlerini CEMA Petrol Sahası’nda hayata geçireceği uzun vadeli yatırımla ileri taşıyor. “Brownfield” olarak tanımlanan ve önemli oranda alt yapısı ve kuyu yatırımı mevcut olan saha, sıfırdan geliştirilecek yeni sahalara kıyasla yatırım ve üretim süreçlerinin daha hızlı devreye alınmasına imkân sağlarken, yatırımın geri dönüş süresinin de daha kısa olmasını destekliyor. 20 yıllık dönemde toplam 381,7 milyon ABD doları yatırım yapılması planlanan proje kapsamında, mevcut saha altyapısının geliştirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Yaptırımlar döneminde Venezuela’ya stratejik adım

ODAŞ grup şirketlerinden Çan2 Termik A.Ş., 2024 yılında Venezuela’ya karşı uluslararası yaptırımların olduğu dönemde petrol sektöründe 30 yıldır aktif olarak faaliyetlerini sürdüren OFAC lisanslı şirketin ana ortağı olarak, bu sektöre stratejik zamanda girmiş oldu.

10°–59° API gravite aralığında 104,2 milyon varil petrol rezervine sahip

Venezuela’nın doğusundaki Anzoategui Eyaleti’nde yer alan CEMA Petrol Sahası, toplam 162,4 kilometrekarelik alana yayılan 10 sahadan oluşuyor. Saha, 10°–59° API gravite aralığında 104,2 milyon varil kalan petrol rezervinin yanı sıra 499,3 milyar fit küp (BCF) doğal gaz rezervine sahip. CEMA Petrol Sahası’nda şu anda günlük yaklaşık 400 varil seviyesinde olan petrol üretiminin orta-uzun vadede günlük 9.865 varile ulaştırılması planlanıyor.

Venezuela’da işletme ve mühasırlık hakkı

2026 yılı başından itibaren Venezuela’daki siyasi ve ekonomik gelişmeler ile petrol ve doğal gaz sektörüne ilişkin OFAC lisanslama rejiminde yaşanan değişikliklerle birlikte sektörün faaliyet koşulları yeniden şekillenmeye başladı. Bu dönemde, Çan2 Termik A.Ş.’nin ana ortağı olduğu ABD merkezli Denarius Holding’in Venezuela’daki iştiraki Minerosol Group C.A., Anzoátegui Eyaleti’nde bulunan CEMA Petrol Sahası’nın işletilmesi ve üretimine ilişkin 20 yıl süreli, onay durumunda ilave 20 yıla kadar uzatma olasılığı ve münhasırlık haklarını içeren sözleşmeyi Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) ile imzaladı. ODAŞ, bu anlaşmayla Venezuela’daki varlığını uzun vadeli saha geliştirme ve petrol üretimi alanına taşıyor.