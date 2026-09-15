IGEXX‘26 1,4 milyar dolarlık küresel ticaret potansiyeli oluşturdu

İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi (IGEXX 2026), küresel pazaryerleri ve e-ticaret ekosisteminin önde gelen aktörleri ile Türk şirketlerini İstanbul’da buluşturdu.

Bu yıl, 30 ülkeden 3.000’den fazla ziyaretçi ve 1050 şirketin yer aldığı zirvede, 65 küresel pazaryeri ve e-ticaret paydaşı Türk ihracatçılarıyla bir araya geldi. Zirve kapsamında gerçekleştirilen 2.500’den fazla ikili iş görüşmesinde, önümüzdeki 5 yıllık döneme yönelik 1,4 milyar dolarlık ticaret potansiyeli ortaya çıktı.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) iş birliğiyle düzenlenen İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi (IGEXX 2026), Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

“Beyond Borders-Sınırların Ötesinde” temasıyla düzenlenen Zirve, dünyanın farklı bölgelerinden 65 küresel pazaryeri ve e-ticaret paydaşını ile Türk ihracatçılarını bir araya getirdi. Zirveye katılan küresel pazaryerleri yaklaşık 2,75 trilyon dolarlık ticaret hacmini temsil ederken, Türk şirketleri ile uluslararası katılımcılar arasında gerçekleştirilen 2.500’den fazla ikili iş görüşmesi yeni ticari iş birliklerinin önünü açtı.

Zirvenin tamamlanmasının ardından, ikili iş görüşmelerinde ortaya çıkan ticaret potansiyelinin önümüzdeki 5 yıl içinde 1,4 milyar dolara ulaşmasının öngörülmesi, uluslararası şirketler ile Türk ihracatçıları arasında kurulan ticari temasların ulaştığı ölçeği ortaya koydu.

E-İhracatta 2026 Hedefi 6 Milyar Dolar





Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, IGEXX 2026’nın resmi açılış programında yaptığı konuşmada Türkiye’nin 2026 yılı sonunda 6 milyar dolarlık e-ihracat hacmine ulaşmasının beklendiğini açıklamıştı.

2019 yılında 3,2 trilyon dolar seviyesinde bulunan küresel e-ticaret hacminin, 2026 yılında yaklaşık 7 trilyon dolara ulaşması öngörülürken Türkiye de büyüyen küresel e-ticaret pazarından aldığı payı artırmak ve Türk firmalarının uluslararası dijital pazarlardaki etkinliğini güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

IGEXX’in İlki 2024’te Düzenlendi

İlki 2024 yılında gerçekleştirilen İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi’ne 25 ülkeden 3 binin üzerinde katılımcı ve 900’den fazla şirket katılmış; 33 pazaryeriyle 2 binden fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirilmişti.