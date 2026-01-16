Döviz ve altın güne nasıl başladı? (16 Ocak 2026)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,2770 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üstünde 43,1820'den tamamladı. Dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 43,2770'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 50,2430'dan, sterlin/TL önceki kapanışına yakın 57,9080'den satılıyor. Dolar endeksi de yatay seyirle 99,4 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 408 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 6 bin 392 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancıyla 6 bin 408 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 652 liradan, Cumhuriyet altını ise 42 bin 446 liradan satılıyor. Altının onsu dünkü kapanışa göre yatay seyrederken, 4 bin 605 dolardan işlem görüyor.

