Döviz ve altın güne nasıl başladı? (17 Ekim 2025)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,9500 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 41,8420'den tamamladı. Dolar/TL bugün saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 41,9500 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL ise yüzde 0,6 yükselişle 49,1730, sterlin/TL de yüzde 0,3 artışla 56,4720 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 98,1 seviyesinde seyrediyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 884 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 2,8 artışla 5 bin 821 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 5 bin 884 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10 bin 75 liradan, cumhuriyet altını 40 bin 180 liradan satılıyor.

Bugün 4 bin 379,4 dolarla rekor seviyeyi test eden altının onsu, dünkü kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 4 bin 362,4 dolardan işlem görüyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi, merkez bankalarının altın alımları ile jeopolitik ve siyasi riskler, altın fiyatlarını destekliyor.

