Döviz ve altın güne nasıl başladı? (17 Şubat 2026)

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 7 bin 16 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2 altında 6 bin 873 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 911 liradan, Cumhuriyet altını ise 46 bin 995 liradan satılıyor. Altının onsu, yüzde 2 azalışla 4 bin 890 dolardan işlem görüyor. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ile teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik endişeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor. Altın fiyatlarında ise Asya piyasalarının tatil olmasından kaynaklı düşük likidite ortamının ve güçlü doların etkisiyle düşüş eğilimi öne çıkıyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,7230 seviyesinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 43,7037'den tamamladı. Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 43,7230'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle, 51,8240'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 düşüşle 59,5580'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 97,1 seviyesinde bulunuyor. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ile teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik endişeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken Asya piyasalarının tatil olmasından kaynaklı düşük likidite ortamından dolayı piyasalarda sınırlı hareketler görülüyor. Japonya'da dün kötü gelen büyüme verisi sonrasında yen üzerinde görülen baskı dolar endeksindeki yükselişlerde etkili oluyor.