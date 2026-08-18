Döviz ve altın güne nasıl başladı? (18 Ağustos 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 47,9150'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yatay seyirle 47,9195 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 55,4890'dan, sterlin/TL önceki günün yüzde 0,1 altında 64,8930'dan işlem görüyor.

Altında son durum

Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 770 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 6 bin 802 liradan tamamlamıştı.

Bugün ise satıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 6 bin 770 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 58 liradan, Cumhuriyet altını da 44 bin 31 liradan satılıyor.

Altının onsu ise aynı saatlerde yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 395 dolarda seyrediyor.