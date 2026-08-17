TEMSA'dan Çekya'ya batarya ve güç dağıtım ünitesi ihracatı

TEMSA, 50 adet yüksek voltajlı lityum iyon batarya ve 10 adet güç dağıtım ünitesini tek seferde Çekya'ya ihraç etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 5 megavatsaat büyüklüğe sahip teslimat, TEMSA'nın gerçekleştirdiği en yüksek hacimli batarya sistemi sevkiyatı olması yanı sıra şirketin otobüs dışındaki ilk ihracatı olma özelliği de taşıyor.

TEMSA, geliştirdiği yüksek voltajlı batarya teknolojilerini uluslararası pazarlara sunuyor. Bu doğrultuda TEMSA, Skoda Group'un otobüs projesi kapsamında gerçekleştirdiği sevkiyatla birlikte 50 batarya paketi ve 10 güç dağıtım ünitesini Çekya'ya gönderdi.

Geleceğin ulaşım ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştiren TEMSA, mobilitenin elektrifikasyonu anlayışını birçok alana yayılan bir teknoloji vizyonu olarak ele alıyor. Türkiye'nin ilk AR-GE Merkezi belgesine sahip şirket, araçlarda kullandığı batarya teknolojilerinin tamamını kendi bünyesinde geliştiriyor.

TEMSA, sahip olduğu enerji depolama teknolojileri, mühendislik kabiliyeti ve mobilite deneyimini yalnızca kara taşımacılığıyla sınırlı tutmayarak denizcilik, tarım ve havacılık gibi farklı iş kollarına da taşıyor. Şirketin bu alandaki yetkinliği uluslararası sertifikasyonlarla da destekleniyor.

Şirket, Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği üyesi bağımsız klaslama ve uygunluk değerlendirme kuruluşu Türk Loydu Vakfı tarafından verilen Lityum-İyon Temelli Marine Batarya Sertifikası'na sahip.

TEMSA tarafından geliştirilen batarya teknolojisi bugün, Türkiye İş Bankası tarafından olası afetlere hazırlık olarak hayata geçirilen ve aynı zamanda yeni nesil yüzen şube olarak hizmet veren İş Vapur'da da kullanılıyor.

İstanbul Şehir Hatları tarafından Haliç Tersanesi'nde inşa edilen İş Vapur'da TEMSA mühendisleri tarafından geliştirilen toplam 800 kilovatsaat kapasiteli 8 batarya paketi aktif olarak görev yapıyor.

Elektrifikasyonu tüm ekosisteme yayarak farklı sektörlere yenilikçi, sürdürülebilir ve yüksek performanslı çözümler sağlamayı hedefleyen TEMSA, şarj teknolojileri ve enerji depolama çözümleri gibi yeni iş modellerinde de mobilite çözümleri sağlıyor.

- "Şirketimizin otobüs dışındaki ilk ihracatı olması bakımından da stratejik bir dönüm noktası"





Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Evren Güzel, dönüşen mobilite ekosisteminde, "Tercih Edilen Mobilite Markası" ve güvenilir teknoloji ortağı olarak yer almanın büyük önem taşıdığını belirtti.

Elektrikli mobilite dönüşümünde rekabetin artık kritik bileşenleri geliştirebilme ve üretebilme yetkinliklerini de kapsadığını aktaran Güzel, "Bu sevkiyat, mühendislik altyapımızın, AR-GE kabiliyetimizin ve üretim yetkinliğimizin somut bir çıktısı niteliğinde. TEMSA'nın batarya sistemleri ve yüksek voltaj teknolojileri geliştiren, bunları uluslararası pazarlara ihraç edebilen bir teknoloji şirketi olduğunu ortaya koyuyor. Bu gelişme, aynı zamanda şirketimizin otobüs dışındaki ilk ihracatı olması bakımından da stratejik bir dönüm noktası." ifadelerini kullandı.

Güzel, TEMSA olarak, 149 milyon dolarlık net ihracat hacimiyle küresel pazarlarda güçlü bir oyuncu olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Bugüne kadar araçlarıyla birçok ülkede sürdürülebilir ulaşıma katkı sağladıklarını vurgulayan Güzel, "Elektrikli otobüslerimiz Amerika ve birçok Avrupa ülkesinde hizmet veriyor. Bu deneyim sayesinde edindiğimiz bilgi birikimini, farklı platformlar ve uluslararası iş birlikleri için yüksek teknoloji çözümlerine dönüştürüyoruz. Batarya sistemleri ve mobilite teknolojileri alanındaki yetkinliklerimizi yeni projelerle büyütmeyi, küresel değer zincirindeki konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.