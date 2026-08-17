Japonya'da düşük büyüme ile yüksek enflasyonun BoJ'u ve hükümeti ikilemde bırakabileceği öngörülüyor

Japonya'da beklentilerin altında gelen büyüme verilerinin, ülkedeki yükselen enflasyon da göz önüne alındığında hem Japonya Merkez Bankasını (BoJ) hem de Japon hükümetini ikileme sokabileceği tahmin ediliyor.

Japonya’da 2. çeyreğe ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1,1 artarak beklentilerin altında kaldı. Ülkede ihracat, büyümenin ana itici gücü oldu ancak bu durum sadece daha yüksek sevkiyat hacminden ziyade, zayıf yenin de katkısıyla gerçekleşti.

Söz konusu veri ülkede ekonomik büyümenin yavaşladığını ortaya koyarken ülkede zayıflayan iç talebin güçlü ihracatın pozitif etkilerini sınırladığı görüldü. Ülke yılın 1. çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 1,8 büyümüştü. Söz konusu verinin, İran savaşı kaynaklı ekonomik etkileri yansıtmaya başladığı görüldü.

Zayıf sermaye harcamaları da Japonya ekonomisinin büyümesini olumsuz etkileyen önemli faktörler arasında yer aldı. Japon ekonomisindeki zayıflığın BoJ'un faiz artırma alanını daraltabileceğine ilişkin öngörüleri öne çıkarıyor.

- Ülkede enflasyon yükseliyor

Japonya'da enflasyon yükseliş eğiliminde hareket ediyor. Nisan ayında yüzde 1,4 olan enflasyon mayıs ayında yüzde 1,5'e ve haziran ayında yüzde 1,7'ye çıktı. Ülkede temmuz ayına ilişkin enflasyonun yüzde 1,9 olması bekleniyor.

Büyümenin beklentilerin altında kalması ile enflasyonun yükseliş eğiliminde hareket etmesi ekonomik politikalarda ikileme neden oluyor. Enflasyonist baskılardan dolayı BoJ faiz artırımı planlarken ülkedeki yavaşlayan büyümeden dolayı Japon hükümeti mali genişlemeden yana bir tavır alıyor.

- Tahvil piyasaları mali genişlemeye sıcak bakmıyor

Asya piyasaları analisti Sadi Kaymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Japonya'da bugün açıklanan büyüme verileri hem BoJ hem hükümet için tabloyu karmaşıklaştırıyor." dedi.

Hükümet tarafına bakıldığında Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin düşen reytingleri ve genel olarak hayat pahalılığının göz önüne alınması gerektiğini belirten Kaymaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu faktörler mali genişleme ve ek harcama konusunu gündemde tutuyor ancak tahvil piyasaları ek harcamaya sıcak bakmıyor, daha doğrusu mali sağlığa aykırı buluyor ve daha fazla risk primi talep ediyor. BoJ ise daha ziyade enflasyondan endişeliydi. Ücret artışları ve büyüme konusunda kendini daha sağlam hissediyordu. O hissiyat bugün itibarıyla biraz azalmış olabilir ancak büyümenin endişe konusu haline gelmesi için verilerin devamının da zayıf gelmesi gerekir diye düşünüyorum."

Japonya'da enflasyonun genel olarak arz kaynaklı olduğuna dikkati çeken Kaymaz, bu bakımdan talep tarafında bir zayıflığa ikincil gözüyle bakmak gerektiğini dile getirdi.

Kaymaz, ham madde, ara malı ithalatında enflasyonist sürecin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ayrıca ücret artışları trendi devam ediyor ki BoJ'a göre sürdürülebilir sağlıklı enflasyonun temel şartı durumunda bulunuyor reel ücretler. O bakımdan bir resesyon veya dezenflasyon riskini konuşmak için erken olur kanaatindeyim. Bu riski daha görünür kılabilecek hadise seri faiz artırımları olabilir. Ayrıca yapay zeka tarafındaki gelişmelere de dikkat etmek gerekir. Japonya'da yarı iletken sektörü çok güçlü, yatırım ve üretim ortamında canlılık devam ediyor. Önümüzdeki dönemde yapay zeka temalı yatırımlarda ani bir geri çekilme veya donma olduğu takdirde de bir resesyon olasılığı artabilir. Fakat tekrar vurgulamak isterim ki, çeyreklik veriler henüz resesyon tehlikesine işaret etmiyor."