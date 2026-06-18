Döviz ve altın güne nasıl başladı? (18 Haziran 2026)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 46,4450 seviyesinden işlem görüyor.

18.06.2026 10:25:240
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (18 Haziran 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 46,3570'ten tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 46,4450 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,3 artışla 53,4910'dan ve sterlin/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 61,8020'den işlem görüyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 100,2 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 422 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,6 altında 6 bin 342 liradan tamamlamıştı.

Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 üstünde 6 bin 422 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 725 liradan, Cumhuriyet altını da 42 bin 828 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1 artışla 4 bin 301 dolarda seyrediyor.

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