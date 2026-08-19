Döviz ve altın güne nasıl başladı? (19 Ağustos 2026)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 47,9373 seviyesinde bulunuyor.

19.08.2026 09:55:120
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (19 Ağustos 2026)

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 47,9074'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 47,9373 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 primle 55,6295'ten, sterlin/TL önceki günün yüzde 0,2 üzerinde 65,0091'den işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasına (Fed) dair faiz artırım öngörülerinin güç kaybetmesi ve yatırımcıların Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bugün yayımlayacağı toplantı tutanaklarına temkinli yaklaşması sebebiyle dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 99,4 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 691 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,86 azalışla 6 bin 677 liradan tamamlamıştı.

Bugün ise alıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 bin 691 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 975 liradan, Cumhuriyet altını da 43 bin 704 liradan satılıyor.

Altının onsu ise aynı saatlerde yüzde 0,1 yükselişle 4 bin 338 dolarda seyrediyor.

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