Ülker'den yılın ilk yarısında 63 milyar lira ciro

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ülker Bisküvi, 2026'nın ilk yarı finansal sonuçlarını paylaştı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) da bildirilen sonuçlara göre, 2026'nın ilk yarısını yüzde 13'lük faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjıyla tamamlayan şirket, 63 milyar lira ciro gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Kölükfakı, Türkiye'nin önemli bir üretim ve ihracat üssü olduğunu belirterek, "Türkiye'den ihracatta tonaj olarak önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 büyüme sağladık. Yılın ilk 6 ayında ülkemizde atıştırmalık sektöründe, Suudi Arabistan ve Mısır'da ise bisküvi pazarında liderliğimizi sürdürdük. Yılın 6 ayını 63 milyar lira ciroyla bitirdik. 'Ülker Varsa Mutluluk Var' diyerek, ikonik markalarımızla, inovasyonlarımızla, sürdürülebilirlik çalışmalarımız ve topluma katkılarımızla tüketicilerimize, iş ortaklarımıza, ülkemize değer katmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüketicilerin beklentilerini ve farklılaşan öğün alışkanlıkları gibi ihtiyaçlarını odağa alarak, çeşitli yaşam tarzlarına uygun, yenilikçi ürün portföyü hazırladıklarını aktaran Kölükfakı, şunları kaydetti:

"Yılın 6 aylık bölümündeki yeni ürünlerimiz arasında Ülker Çikolata Fındık Rüyası tablet, Ülker Çikolata yüzde 90 bitter, Albeni Mozaik, Hanımeller Limon Soslu Kurabiye, Dankek Mini Rulo, Çizi Big Bang çeşitlerini sayabilirim. Bütünsel iyilik konusunda Go Ahead markamızı büyütüyoruz. Go Ahead Yer Fıstıklı ve Taco Aromalı protein cipsi lansmanını gerçekleştirdik."

"Dijital dönüşümü her noktada kullanmaya özen gösteriyoruz"





Kölükfakı, israfsız şirket kültürü ile sürdürülebilirliğin iş yapış biçimlerinin merkezinde yer aldığını ve yılın ilk yarısında da bu alandaki çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdürdüklerini aktardı.

Sürdürülebilir tarıma yönelik "Buğdayda Onarıcı Tarım", "Fındıktan Fazlası" ve "Kakaodan Fazlası" projelerine eğitimler, teknik ekipman, fidan destekleriyle devam ettiklerine değinen Kölükfakı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ambalaj tasarım süreçlerinde çevresel etkiyi azaltacak ve malzeme kullanımını optimize edecek çözümler geliştiriyoruz. Plastik ambalajlarımızın yüzde 100'ü geri dönüşüme uygun olarak tasarlandı. Dijital dönüşümü mümkün olan her noktada kullanmaya özen gösteriyoruz. IoT, Endüstri 4.0 ve yapay zeka uygulamalarını satıştan üretime, pazarlamadan tedarik zincirine entegre ederek, veri entegrasyonu, maliyet yönetimi ve operasyonel verimlilikte kazanımlar elde ediyoruz. Yapay zekayı yalnızca teknoloji yatırımı olarak değil, verimlilik ve gelecekteki rekabet gücümüzü yeniden kurguladığımız, büyüme stratejimizin temel unsurlarından biri olarak konumlandırıyoruz. Bu doğrultuda Yapay Zeka Dönüşüm Ofisi'ni kurduk ve Yapay Zeka Yürütme Komitesi'ni hayata geçirdik."

Kölükfakı, "Mutlu Et, Mutlu Ol" felsefesiyle uzun yıllardır Türk sporunun yanında yer aldıklarını ve FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Erkek Futbol Takımı'na kampanyalarıyla destek verdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türk basketbolunun gelişimine yönelik Türkiye Basketbol Federasyonu ile kapsamlı bir işbirliğine imza attık ve Basketbol Milli Takımlarının 3 yıl süreyle resmi sponsoru olduk. Ayrıca altyapıya destek amacıyla Basketbol Gençler Ligi'ne adımızı verdik. Bunun yanı sıra Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde altyapı takımlarına ayrılmış 3 spor salonu bundan sonra 'Ülker Altyapı Salonları' olarak anılacak. Bu, Türk basketbolunun geleceğine, çocuklarımıza ve gençlerimize yaptığımız güçlü bir yatırımın göstergesi."

Milli Eğitim Bakanlığının çocuklara yönelik "Maarifin Kalbinde Çocuk - Ramazan Şenliği" ve "Maarifin Kalbinde Çocuk - 23 Nisan Çocuk Köyü" projelerinin ana destekçisi olduklarına işaret eden Kölükfakı, "Gelecek dönemde de üretim, istihdam, ihracatın yanı sıra sürdürülebilir büyüme, yapay zeka, inovasyon ve dijitalleşme alanlarındaki yatırımlarımızla ülkemize ve paydaşlarımıza değer katmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.