MagicPay ve Payguru güçlerini birleştirdi

Finansal teknolojiler alanında iki güçlü oyuncu MagicPay ve Payguru, ödeme teknolojileri ile açık bankacılığı tek bir deneyimde buluşturmak üzere stratejik bir iş birliğine imza attı.

Finans dünyasında ödeme alma, hesap hareketlerini izleme ve finansal veriye erişim giderek birbirinden bağımsız süreçler olmaktan çıkıyor. MagicPay ve Payguru arasındaki yeni iş birliği, şirketlerin ödeme ve açık bankacılık ihtiyaçlarını daha bütünleşik bir yapı üzerinden yönetebilmesine olanak sağlamayı hedefliyor. MagicPay’in ödeme teknolojileri ve entegrasyon kabiliyeti, Payguru’nun açık bankacılık alanındaki API altyapısıyla birleşiyor. Böylece MagicPay müşterileri, mevcut MagicPay ekosistemi içerisinde açık bankacılık servislerine de erişebilecek.

Ödeme teknolojilerinden açık bankacılığa uzanan tek ekosistem

MagicPay; işletmelerin farklı ödeme kanallarını, finansal kurumları ve ödeme teknolojilerini tek noktadan yönetebilmesini sağlayan altyapısını açık bankacılık yetenekleriyle genişletiyor. Payguru entegrasyonu sayesinde MagicPay müşterilerinin finansal süreçlerini daha bütünsel şekilde yönetebilmesi için yeni bir teknoloji katmanı oluşturulacak.

• Açık bankacılık servislerine API üzerinden erişebilmesi

• Farklı banka hesaplarından gelen finansal verileri tek yapı altında değerlendirebilmesi

• Ödeme ve tahsilat süreçleriyle banka verilerini daha entegre biçimde yönetebilmesi

• Finans ekiplerinin manuel operasyonlarını azaltabilmesi

• Kendi ürünlerine açık bankacılık yeteneklerini daha hızlı entegre edebilmesi

MagicPay müşterileri için yeni dönem

MagicPay’in temel yaklaşımı, şirketlerin finansal teknoloji ihtiyaçları için farklı sistemlerle ayrı ayrı entegrasyon yapmak zorunda kalmadığı merkezi bir altyapı oluşturmak. Payguru ile gerçekleştirilen iş birliği de bu stratejinin önemli adımlarından biri olacak. MagicPay müşterileri, ödeme altyapılarının yanında açık bankacılık servislerini de MagicPay üzerinden kullanabilecek. Böylece ödeme alma süreci yalnızca işlemin gerçekleştiği noktada sona ermeyecek; finansal verinin alınması, işlenmesi ve operasyonel süreçlerle birleştirilmesi de aynı teknoloji ekosisteminin parçası haline gelecek.

“Ödemeyi değil, finansal operasyonun tamamını yönetmek istiyoruz”

MagicPay Kurucusu Latif Vardar, iş birliğiyle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“MagicPay’i yalnızca ödeme alan bir teknoloji platformu olarak konumlandırmıyoruz. Şirketlerin ödeme ve finans operasyonlarını mümkün olduğunca tek merkezden yönetebildiği bir fintech altyapısı oluşturuyoruz. Payguru’nun açık bankacılık konusundaki güçlü API yeteneklerini MagicPay ekosistemine dahil ederek müşterilerimize çok daha kapsamlı bir finansal teknoloji deneyimi sunacağız. Bundan sonra müşterilerimiz için ödeme, tahsilat ve açık bankacılık birbirinden bağımsız yapılar değil, aynı ekosistemin parçaları olacak.”

Fintech altyapısında yeni nesil iş birlikleri

Dijitalleşen finans dünyasında işletmeler artık yalnızca bir ödeme çözümü değil; ödeme, veri, banka entegrasyonları ve finansal operasyonların birlikte çalışabildiği platformlar arıyor. MagicPay ve Payguru iş birliği, iki şirketin farklı alanlardaki teknoloji uzmanlığını bir araya getirerek işletmelere daha kapsamlı finansal servisler sunmayı amaçlıyor. MagicPay’in ödeme teknolojileri alanındaki altyapısı ve Payguru’nun açık bankacılık API yetenekleri sayesinde kurumların yeni finansal ürünler geliştirme ve mevcut süreçlerini dijitalleştirme süresinin de önemli ölçüde kısaltılması hedefleniyor.

Açık bankacılık MagicPay ürün ailesinin önemli bir parçası olacak

MagicPay önümüzdeki dönemde açık bankacılık servislerini kendi ürün ve API ekosisteminin önemli bileşenlerinden biri haline getirmeyi planlıyor. Yeni yapı ile MagicPay, işletmeler için ödeme teknolojileri + açık bankacılık + finansal veri katmanlarını bir araya getiren daha kapsamlı bir fintech platformuna dönüşme yolunda önemli bir adım daha atıyor.

MagicPay ve Payguru’nun güçlerini birleştirdiği bu yeni dönem, şirketlerin finansal teknolojilere tek tek entegrasyon yapmak yerine, ihtiyaç duydukları servisleri tek bir ekosistem üzerinden kullanabildiği yeni nesil finans altyapısının da önünü açıyor.