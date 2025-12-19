Döviz ve altın güne nasıl başladı? (19 Aralık 2025)

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 5 bin 954 liradan tamamladı. Güne yatay başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla 5 bin 950 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 9 bin 822 liradan, cumhuriyet altını ise 39 bin 140 liradan satılıyor. Altının onsu dün yüzde 0,2 azalışla 4 bin 334 dolara inerken, şu sıralarda da yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 324 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dolar endeksinin güçlenmesi ve tahvil faizlerindeki yükselmenin altının alternatif maliyetini artıran unsurlar olarak öne çıktığını belirterek, bu durumun kıymetli metal fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti. Öte yandan, dün ABD'de ılımlı gelen enflasyon verileri gelecek yıla dönük ABD Merkez Bankasına (Fed) dair gevşeme öngörülerini kuvvetlendirdi. Asya tarafında ise Japonya Merkez Bankasının (BoJ) 6 para politikası toplantısının akabinde beklentilere paralel olarak attığı sıkılaşma adımı, ülkede ekonominin dengeye oturacağı algısını güçlendirdi.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,8100 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 42,7280 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 42,8100 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 50,2260, sterlin/TL yatay seyirle 57,3140 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 98,5 seviyesinde seyrediyor. ABD'de dün enflasyonun yavaşlamasına karşın yatırımcıların verileri temkinli değerlendirmesiyle dolar endeksinde yükseliş eğilimi öne çıkıyor.















