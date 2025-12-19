Tüketici güveni Aralık ayında azaldı

Tüketici güven endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,8 azalışla 83,5 oldu.

19.12.2025 11:01:560
Paylaş Tweet Paylaş
Tüketici güveni Aralık ayında azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, kasımda 85 iken bu ay yüzde 1,8 azalışla 83,5 olarak kayıtlara geçti. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 2,4 azalışla 69,6'dan 67,9'a geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, kasımda 85,7 iken bu ay yüzde 0,6 düşüşle 85,2 oldu. Geçen ay 79,6 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 1,8 azalışla 78,2 olarak hesaplandı. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 105 iken, bu ay yüzde 2,3 gerileyerek 102,6 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kurulan ve kapanan şirketler aylık ve yıllık bazda azaldı

Kurulan ve kapanan şirketler aylık ve yıllık bazda azaldı

Döviz ve altın güne nasıl başladı? (19 Aralık 2025)

Döviz ve altın güne nasıl başladı? (19 Aralık 2025)

Japonya Merkez Bankası faizi son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkardı

Japonya Merkez Bankası faizi son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkardı

Küresel piyasalar haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izliyor

Küresel piyasalar haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izliyor

ABD'de enflasyon beklentilerin altında gerçekleşti

ABD'de enflasyon beklentilerin altında gerçekleşti

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Yorum Yaz