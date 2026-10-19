Döviz ve altın güne nasıl başladı? (19 Ekim 2026)

Cuma günü artış eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,5140'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 49,5520 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,1 azalışla 55,6340'tan, sterlin/TL yatay seyirle 66,0850'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 101,8 seviyelerinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, haftanın ilk gününe yükselişle başlamasının ardından 6 bin 655 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, 6 bin 685 lira ile 6 bin 602 lira bandında hareket eden gram altın, günü önceki kapanışın hemen altında 6 bin 631 liradan tamamladı.

Haftanın ilk işlem gününe alıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 6 bin 655 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 900 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 399 liradan satılıyor.

Tahvil faizlerindeki geri çekilme, petrol fiyatlarındaki düşüş ve dolardaki zayıflamadan destek bulan altının ons fiyatı da yüzde 0,3 artışla 4 bin 180 dolardan işlem görüyor.