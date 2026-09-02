Döviz ve altın güne nasıl başladı? (2 Eylül 2026)

Gram altın güne değer kaybıyla başlamasının ardından 6 bin 708 liradan işlem görüyor.

2.09.2026 10:31:330
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (2 Eylül 2026)

Dün ons altındaki düşüşle paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,6 azalışla 6 bin 719 liradan tamamlamıştı.

Güne satıcılı başlayan gram altın saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 6 bin 708 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 973 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 692 liradan satılıyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 48,2970 seviyesinde bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,2850'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 48,2970 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 55,9490'dan, sterlin/TL yatay seyirle 65,2660'tan işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 99,7 seviyesinde bulunuyor.

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