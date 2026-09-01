Howden Türkiye’de üst düzey atama

Howden Türkiye, Marine, Lojistik & Kargo alanındaki yapılanmasını Türkiye ve Orta Asya’yı kapsayacak şekilde güçlendiriyor. Yeni yapı kapsamında, özellikle Tekne ve Deniz Sorumluluk Sigortaları başta olmak üzere teknik uzmanlığın geliştirilmesi, müşterilere sunulan çözüm kapasitesinin artırılması ve uluslararası piyasalara erişimin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu yapılanmanın yönetimini üstlenecek Ülkem Gürdeniz ise Türkiye ve Orta Asya Bölgesi’ndeki Marine, Lojistik & Kargo faaliyetlerinin gelişimine yön verirken, Howden Türkiye Yönetim Kurulu’nda da yer alacak.

“Bölgesel büyüme hedeflerimiz açısından önemli bir adım”

Atamaya ilişkin değerlendirmede bulunan Howden Türkiye CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Yılmaz, şunları söyledi: “Ülkem Gürdeniz’in Howden Türkiye ve Orta Asya ekibimize katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Marine, Lojistik & Kargo alanındaki yapılanmamızı güçlendirmek ve bu alandaki uzmanlığımızı daha da ileri taşımak, bölgesel büyüme hedeflerimiz açısından önemli bir adım. Ülkem’in uzun yıllara dayanan sektör deneyimi, teknik uzmanlığı ve uluslararası piyasalara ilişkin bilgi birikiminin Howden’ın global yapısıyla birleşmesinin, müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerde önemli bir değer yaratacağına inanıyorum. Önümüzdeki dönemde özellikle Tekne ve Deniz Sorumluluk Sigortaları alanlarında yetkinliklerimizi geliştirirken, Türkiye ve Orta Asya’daki müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına yönelik çözümlerimizi de çeşitlendirmeye devam edeceğiz.”

“Deneyimimizi Howden’ın global gücüyle birleştirmeyi hedefliyoruz”

Yeni görevine ilişkin değerlendirmede bulunan Ülkem Gürdeniz, şunları söyledi: “Howden’a katılmaktan ve Türkiye ile Orta Asya’yı kapsayan Marine, Lojistik & Kargo yapılanmasının liderliğini üstlenmekten büyük mutluluk duyuyorum. Kariyerim boyunca edindiğim sektör deneyimini Howden’ın global yapısı ve uluslararası piyasalardaki güçlü kapasitesiyle bir araya getirecek olmak benim için heyecan verici.

Yeni dönemde öncelikli hedefimiz, özellikle Tekne ve Deniz Sorumluluk Sigortaları alanlarında teknik yetkinliğimizi daha da geliştirmek ve müşterilerimize ihtiyaçlarına uygun, kapsamlı çözümler sunmak olacak. Ekibimizle birlikte güçlü bir iş birliği kültürü oluşturarak Marine, Lojistik & Kargo alanında sürdürülebilir bir büyüme sağlamaya ve Howden’ın Türkiye ve Orta Asya’daki gelişimine katkıda bulunmaya odaklanacağız.”

Marine ve özel risklerde 20 yılı aşkın deneyim

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü mezunu olan Ülkem Gürdeniz, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisansını tamamladı. Kariyerine 2004 yılında sigorta ve reasürans brokerliği alanında başlayan Gürdeniz, deniz sigortaları ve özel riskler alanında farklı sorumluluklar üstlenerek 20 yılı aşkın sektör deneyimi kazandı. 2019 yılında genel müdür yardımcılığı görevi üstlenen Gürdeniz, 2023 yılından itibaren genel müdür olarak görev yaptı.

Kariyeri boyunca P&I, Tekne ve Makine, Harp ve Grev Riskleri, Gemi İnşa Riskleri ve çeşitli sorumluluk sigortaları başta olmak üzere deniz sigortacılığının farklı branşlarında uzmanlaşan Gürdeniz; uluslararası sigorta plasmanları, karmaşık hasar yönetimi ve müzakereleri, iş geliştirme ve müşteri ilişkileri yönetimi alanlarında kapsamlı deneyim kazandı. Londra ve Batı Avrupa piyasaları başta olmak üzere uluslararası reasürörler ve global broker ağlarıyla yürüttüğü çalışmalar sayesinde güçlü bir uluslararası piyasa bilgisi ve geniş bir iş ağı edindi.