Darüşşafaka’dan 100 üniversite öğrencisine burs desteği

Darüşşafaka Cemiyetinin, anne veya baba kaybı yaşamış, maddi olanakları sınırlı ve akademik başarısı yüksek üniversite öğrencilerine sağladığı Eğitimde Fırsat Eşitliği (EFE) Yükseköğrenim Bursu için başvurular başladı. 2026–2027 akademik yılında 100 üniversite öğrencisine burs desteği sağlanacak programa başvurular 14 Eylül’e kadar devam edecek.
Darüşşafaka Cemiyeti, 2014 yılında hayata geçirdiği “Eğitimde Fırsat Eşitliği (EFE) Yükseköğrenim Bursu” ile annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları sınırlı, başarılı üniversite öğrencilerinin yanında olmayı sürdürüyor. Bugüne kadar 400’e yakın öğrencinin eğitim yolculuğuna katkı sağlayan burs programı kapsamında, 2026–2027 akademik yılında gerekli koşulları taşıyan 100 üniversite öğrencisine daha burs desteği verilecek.
2 Eylül’de başlayan burs programının başvuruları, 14 Eyl��l’de sona erecek. Adaylar, www.darussafaka.org adresi üzerinden ayrıntılı bilgi edinebilirler. Burs, ekim-haziran ayları arasında dokuz ay boyunca verilecek ve bursiyerin eğitimi süresince devam edecek.
Darüşşafaka Cemiyeti, Fırsat Eşitliği Yükseköğrenim Bursu ile mezunu olmayan üniversite öğrencilerini desteklerken, aynı zamanda Darüşşafaka mezunu olan tüm öğrencilerine de yükseköğrenim bursu veriyor.
EFE Bursu Başvuru Koşulları
Burs başvurusu için aranan koşullar şöyle sıralanıyor: