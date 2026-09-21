Döviz ve altın güne nasıl başladı? (21 Eylül 2026)

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 48,8020 seviyesinde bulunuyor.

21.09.2026 09:56:400
Paylaş Tweet Paylaş
Döviz ve altın güne nasıl başladı? (21 Eylül 2026)

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,7650'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,8020 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 56,0380'den, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 65,3380'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 yükselişle 100,3 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 6 bin 833 liradan işlem görüyor.

Cuma gününü gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,87 artışla 6 bin 864 liradan tamamlamıştı.

Haftanın ilk işlem gününe satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,47 azalışla 6 bin 833 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 190 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 554 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,6 azalışla 4 bin 354 dolardan işlem görüyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranı Eylül'de yüzde 74,2 oldu

İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranı Eylül'de yüzde 74,2 oldu

Türkiye Innovation Week 13. kez kapılarını açıyor

Türkiye Innovation Week 13. kez kapılarını açıyor

Şirketler için yeni dönem 27 Eylül'de başlıyor

Şirketler için yeni dönem 27 Eylül'de başlıyor

Yorum Yaz