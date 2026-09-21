Döviz ve altın güne nasıl başladı? (21 Eylül 2026)

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,7650'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,8020 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 56,0380'den, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 65,3380'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 yükselişle 100,3 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 6 bin 833 liradan işlem görüyor.

Cuma gününü gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,87 artışla 6 bin 864 liradan tamamlamıştı.

Haftanın ilk işlem gününe satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,47 azalışla 6 bin 833 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 190 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 554 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,6 azalışla 4 bin 354 dolardan işlem görüyor.