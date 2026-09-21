Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları, ABD ile Çin arasında yürütülecek görüşmelere dair ilk gelen olumlu sinyaller ve petrol fiyatlarındaki düşüşle pozitif seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında liderler düzeyinde yürütülecek görüşmelere ilişkin iyimserliklerin etkisiyle haftaya pozitif seyirle başladı.

Asya tarafında da BM Genel Kurulu kapsamında ABD ile Çin arasında yapılması planlanan görüşmelere dair ilk olumlu sinyaller ve diplomasi umutlarının artmasıyla enerji fiyatlarında yaşanan düşüşlerle bölge piyasalarında pozitif bir seyir hakim.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,65 artışla 7.007 puandan kapanırken, Japonya'da piyasalar perşembeye kadar kapalı olacak.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,90 artışla 3.947 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,87 artışla 24.964 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,69 üzerinde 74.813 puan seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu hafta beklenen görüşmesinde olumlu sonuçlar alınabileceği değerlendiriliyor.

Çin liderinin 23 Eylül'de ABD'yi ziyaret etmesi bekleniyor. ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, Trump'ın ikinci iktidar döneminde bir tarafta Washington yönetiminin tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları, diğer tarafta Çin'in küresel tedarikin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik attığı adımlarla genişleyen anlaşmazlıklarla düğümlenmişti.

Bu kapsamda ABD ve Çin heyetleri, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD'ye yapması beklenen ziyaret öncesinde ekonomik ve ticari konuları görüşmek üzere bir araya geldi.

Hazine Bakanı Scott Bessent başkanlığındaki ABD heyeti ile Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng başkanlığındaki Çin heyetinin, ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase'in Manhattan'daki genel merkezinde gerçekleştirdiği görüşme gün boyu sürdü.

Bessent, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çin ile ticaret ve yapay zeka konusunda çok başarılı bir görüşme gerçekleştirdik." dedi. Tarafların yeniden bir araya gelme konusunda mutabık kaldığını aktaran Bessent, ABD'nin iki ülke arasında bir bildirim mekanizması oluşturulmasını önerdiğini aktardı.

Trump ile Şi Cinping'in 30 Ekim 2025'te Güney Kore'nin Busan şehrinde yaptığı görüşmenin ardından verilen olumlu mesajlarla taraflar anlaşmazlık konularında geçici uzlaşmaya varmıştı.

- Japonya'dan ASEAN ile ikili ekonomik ortaklık anlaşmasını güçlendirme adımı

Bölgedeki diğer önemli gelişmeler kapsamında ise Japonya ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), ikili ekonomik ortaklık anlaşmasını güçlendirme ve kapsamını genişletme konularında anlaşmaya vardı.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Akazawa Ryosei, ASEAN 2026 Dönem Başkanı Filipinler'in başkenti Manila'da, Ticaret Bakanı Maria Cristina Roque ile görüştü.

Görüşmede, Akazawa, taraflar arasındaki ekonomik bağları daha da sağlamlaştırmayı hedeflediklerini söyleyerek, "ASEAN ve Japonya'nın zorlukları fırsata dönüştürmek için güçlerini birleştirme zamanı geldi." ifadesini kullandı.