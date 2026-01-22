Döviz ve altın güne nasıl başladı? (22 Ocak 2026)

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 43,3080 seviyesinden işlem görüyor.

Döviz ve altın güne nasıl başladı? (22 Ocak 2026)

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 43,2950'den tamamladı. Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yatay seyirle 43,3080'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 50,7640'tan, sterlin/TL de önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 58,2550'den satılıyor. Dolar endeksi ise yatay seyirle 98,8 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 6 bin 718 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 6 bin 716,5 liradan tamamladı. Bugüne yatay seyirle başlayan gram altın saat 09.35 itibarıyla 6 bin 718 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 273 liradan, Cumhuriyet altını ise 44 bin 887 liradan satılıyor. Altının onsu da yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 822 dolardan işlem görüyor.

