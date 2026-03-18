Döviz ve altın güne nasıl başladı? (18 Mart 2026)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 44,1880'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,2150'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 51,2180'den, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 59,2060'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 99,5 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 118 liradan işlem görüyor.

Dün yatay bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışın hemen altında 7 bin 107 liradan tamamladı.

Güne artışla başlayan gram altın saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7 bin 118 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 990 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 440 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik zayıflayan faiz indirimi beklentileriyle güçlenen dolar altını baskılamaya devam ederken, altının onsu yüzde 0,1 artışla 5 bin 9 dolardan işlem görüyor.