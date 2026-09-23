Döviz ve altın güne nasıl başladı? (23 Eylül 2026)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 48,8370 seviyesinde bulunuyor.

23.09.2026 09:57:180
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (23 Eylül 2026)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 48,7830'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,8370 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL sınırlı düşüşle 55,8360'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 65,0670'ten işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 100,7 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 6 bin 796 liradan işlem görüyor.

Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6 bin 837 liradan tamamlamıştı.

Güne satıcılı başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 6 bin 796 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 134 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 324 liradan satılıyor.

Altının onsu, yüzde 0,7 düşüşle 4 bin 330 dolardan işlem görüyor.

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