- "Önümüzdeki yıllarda daha fazla OYAK şirketi halka arz olacak"

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, enerji alanında dünyanın en büyük enerji devlerinden biriyle stratejik ortaklık görüşmesi yürüttüklerini belirterek, "Bu senenin sonunda veya önümüzdeki senenin başında resmin netleşeceğini düşünüyoruz." dedi.

İstanbul'da ekonomi gazetecileri ile bir araya gelen Yalçıntaş, toplantıda yaptığı açıklamada, OYAK'ın faaliyetleri, finansal performansı ve gelecek dönem stratejilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

OYAK'ın çimentodan otomotive, lojistikten enerjiye, kimya ve tarımdan finansal hizmetler ve gıdaya kadar geniş alanda faaliyet gösterdiğini anlatan Yalçıntaş, Türkiye dahil 30 ülkede 189 şirketle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yalçıntaş, yalnızca finansal büyümeyi değil, üretim, teknoloji, verimlilik ve insan kaynağına yapılan yatırımları da önemsediklerini aktararak, dengeli portföy yapısı ve uzun vadeli yatırım anlayışının bu başarının temelini oluşturduğunu ifade etti.

Maden metalürji sektöründeki faaliyetlere değinen Yalçıntaş, yılın ilk yarısında sıvı çelik üretimlerinin 4 milyon 668 bin tona ulaştığını, toplam mamul üretiminin yüzde 19, satış miktarının ise yüzde 15 arttığını anlattı.

Yalçıntaş, otomotiv sektöründe Renault'nun binek ve hafif ticari araç pazarındaki liderliğini koruduğunu kaydederek, MAİS'in yılın 8 ayında 100 bin 256 adet satış gerçekleştirerek yüzde 13,9 pazar payına ulaştığını açıkladı.

Enerji sektöründe İSKEN ve Arkad Deniz Taşımacılığının kalan hisselerinin de devralınmasıyla her iki şirketin tamamına sahip olduklarını belirten Yalçıntaş, İSKEN'in ocak-ağustos döneminde Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 1,7'sini karşıladığı bilgisini verdi.

Yalçıntaş, TotalEnergies ve Milangaz istasyonlarının sayısının 1055'e ulaştığını, Güzel Enerji şirketinin ilk yarıdaki konsolide hasılatının 112,3 milyar lira olarak gerçekleştiğini söyledi.

- "Tekfen yatırımı ölçeğin ötesinde stratejik değer yaratacak"

OYAK Genel Müdürü Yalçıntaş, şirketin 2026 yılındaki en önemli stratejik hamlelerinden birinin Tekfen Holding yatırımı olduğunu belirterek, Tekfen Holding'in yüzde 42,8'lik payının, çoğunluk sermayesinin OYAK'a ait olan ON Investment B.V'ye devredildiğini hatırlattı.

Bu yatırımın yalnızca portföye yeni faaliyet alanları ekleyen bir büyüme adımı olmadığını vurgulayan Yalçıntaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tekfen Holding yatırımı, mevcut sanayi ekosistemimizi tamamlayan, OYAK'a yeni kabiliyetler kazandıran ve 2030 Vizyonumuz doğrultusunda yürüttüğümüz portföy dönüşümünü destekleyen stratejik bir adımdır. Tekfen yatırımıyla bu vizyonu güçlendiriyor, sürdürülebilir büyümemizi yeni kabiliyetlerle destekliyoruz. Tekfen yatırımı ölçeğin ötesinde stratejik değer yaratacak. Tekfen'in mühendislik, tedarik ve inşaat alanındaki uluslararası deneyimi, gelecekte büyümeyi hedeflediğimiz alanlarda bize önemli katkılar sağlayacaktır."

Yalçıntaş, tarımsal sanayi alanında ise Tekfen'in sahip olduğu gübre, bitki koruma, tohum ve tarımsal üretim faaliyetlerinin OYAK şirketleriyle önemli sinerjiler oluşturacağını kaydederek, üretimden dağıtıma ve lojistiğe kadar daha bütünleşik bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

OYAK'ın Vizyon 2030 stratejileri doğrultusunda büyümeye devam edeceğini vurgulayan Yalçıntaş, "Finansal disiplinimizden, seçici yatırım anlayışımızdan ve uzun vadeli değer yaratma hedefimizden taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Odağımız her zaman üyelerimiz; pusulamız ise sürdürülebilir ve uzun vadeli değer yaratmak olacaktır." diye konuştu.

- OYAK'ın ilk yarı konsolide net karı yüzde 66 arttı

Murat Yalçıntaş, finansal sonuçlara ilişkin soru üzerine, tüm grubun hasılatının yılın ilk yarısında 418 milyar liraya ulaştığını belirterek, "Geçen yılın aynı dönemine göre konsolide net kar yüzde 66 artarak 83 milyar liraya ulaştı." dedi.

Savunma sanayisine doğrudan yatırım yapmadıklarını, bunun stratejik bir karar olduğunu dile getiren Yalçıntaş, "OYAK olarak çift kullanımlı sektörlere yatırım yapıyoruz. Hem sivilde karşılığı olan hem de savunma sanayisinde kullanılabilen ürünlere yatırım yapıyoruz." diye konuştu.

Yalçıntaş, bu alandaki yatırımlarından bahsederek, İsveç'te nitelikli çelik alanında bir şirket daha aldıklarını, Umman Yatırım Fonu ile ortak bir yatırım fonu kurduklarını, bu fon aracılığıyla Türkiye'de muhtelif yatırımlar yaptıklarını, bunlardan birisini de insansız kara aracı üreten bir şirkete yaptıklarını anlattı.

Murat Yalçıntaş, özelleştirme kapsamında alınan bazı köprü ve otoyollara ilgileri olup olmadığı şeklindeki soru üzerine, şu cevabı verdi:

"Biliyorsunuz OYAK olarak temelde bir mesleki emeklilik fonuyuz. Mesleki emeklilik fonu olarak da yatırımlar yapıyoruz. Bu fonların en önemli gereklerinden bir tanesi de sabit nakit akışı. Bu anlamda altyapı yatırımları düzenli, güvenli ve sabit nakit akışı getiren yatırımların başında geliyor. Bu anlamda biz OYAK olarak hem Türkiye'de hem de Türkiye dışında altyapı yatırımlarına ciddi ilgi gösteriyoruz."

- "OYAK'ın performansı artarak devam edecek"

OYAK Genel Müdürü Yalçıntaş, geldikleri günden bu yana OYAK'ın performansının net olarak daha ileriye gittiğini belirterek, "Dolayısıyla OYAK'ın üyelerine verdiği nema da diğer alanlardaki performansı da ilerleyerek, düzelerek, artarak devam edecek." dedi.

Geçmişteki yatırımları ellerinden geldiğince daha verimli ve doğru bir şekilde kullanmaya çalıştıklarını dile getiren Yalçıntaş, "Şu noktanın altını çizmek istedim. Bugün geldiğimiz noktada yapılan yatırımların hepsindeki yatırım süreçleri devam ediyor. Dolayısıyla GüzelEnerji'de de yatırım süreci devam ediyor. Diğer alınmış şirketlerde de yatırımlar sürüyor. Dolayısıyla bu şirketlerin tam performanslarını ancak bu yatırım süreçleri tamamlandıktan ve bu tesisler yüzde 100 performansla devreye alındıktan sonra görebileceğiz." açıklamasında bulundu.

- Enerji, çelik ve tarım yatırımlarına odaklanacak

Murat Yalçıntaş, farklı sektörlerdeki yatırımlarının sorulması üzerine, şu açıklamalarda bulundu:

"Enerji alanında dünyanın en büyük enerji devlerinden bir tanesiyle yürüttüğümüz stratejik ortaklık görüşmesi var. Bu senenin sonunda veya önümüzdeki senenin başında resmin netleşeceğini düşünüyoruz. Bu OYAK'ın çok ulusluluk yapısında önemli bir yapı taşıdır. Vizyonumuz OYAK'ı uluslarüstü bir şirket hale getirmek. Bu anlamda uluslararası ortaklıklar bizler için son derece önemli. Enerji sektörü bugün dünyanın en stratejik sektörlerinden bir tanesi. OYAK'ın da o alanda uluslararası söz sahibi bir şirket haline gelmesi için atmaya çalıştığımız uluslararası stratejik ortaklık aramaları var. Bunlardan bir tanesi de sizlerin bildiğiniz gibi dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi. Bu senenin sonunda veya önümüzdeki senenin başında ortaya bir fotoğraf çıkacak."

Yalçıntaş, çelik alanında ve Erdemir'de yaptıkları yatırımlardan bahsederek, Romanya'da elektrik sacı üreten tesislerinde bazı yatırımlar yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Tarımsal sanayi alanındaki güçlerini Tekfen yatırımıyla pekiştirdiklerini vurgulayan Yalçıntaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Enerjiyle beraber tarım yani gıda, en stratejik sektörlerden bir tanesi. Belki her sektörden vazgeçebilirsiniz, bazı sektörlerde zayıflamayı, çıkmayı kabul edebilirsiniz ama tarımdan, gıdadan çıkma şansınız yok. Çünkü insanın en temel ihtiyaçlarından. Dolayısıyla Türkiye'nin tarım alanında kendi kendine yetebilmesi, ucuz tarımsal üretim yapabilmesi, aynı şekilde de ihracat yapabilmesi için biz OYAK olarak tüm gücümüzle çalışıyoruz. Burada bizim zaten bir bayrak şirketimiz var Hektaş. Onun yatırımları da devam ediyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışında. Hektaş özellikle bitki koruma alanında çok güçlü bir şirket. Bunun yanına şimdi Toros'u ekledik. Bu da bitki besleme alanında çok güçlü bir şirket. Dolayısıyla bu iki güçlü şirketin enerjisiyle Türkiye tarımına OYAK olarak ciddi anlamda katkı sağlayacağımızı düşünüyorum."

- "Önümüzdeki yıllarda daha fazla OYAK şirketi halka arz olacak"

OYAK Genel Müdürü Yalçıntaş, topluluk bünyesindeki şirketlerden yeni halka arz olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, "Daha önceki toplantımızda 'OYAK Şirketler Topluluğundan borsada işlem gören daha fazla şirket göreceksiniz' demiştim. Bu sözümüzü 6 ayda tuttuk. Artı Hektaş'ta da bir operasyonumuz oldu. Bu sözü şimdi de tekrarlayabilirim, önümüzdeki yıllarda daha fazla OYAK şirketinin halka arz olduğunu göreceksiniz. Bu alandaki çalışmalarımız devam edecek." yanıtını verdi.

Yatırımcıların halka açık OYAK şirketlerinin hepsine güvenebileceğini vurgulayan Yalçıntaş, "Şirketlerimizden önümüzdeki yıllarda çok daha iyi performanslar görecekler." diye konuştu.

Yalçıntaş, fon piyasalarında son yaşanan gelişmelerin OYAK Portföyü etkileyip etkilemediğine dair soruya ilişkin, "OYAK son derece güçlü ve güvenilir bir şirketler grubu. Dolayısıyla bu gibi sarsıntılardan biz etkilenmiyoruz, etkilenmedik de zaten. Çünkü bizim buna bağlı kurumsal yapımız ve de kontrol mekanizmalarımız var. Bu çerçevede de küçük yatırımcılara bir şey söylemek istiyorum, her zaman güvenilir, kurumsal şirketlerle çalışsınlar. Doğrusu budur." ifadelerini kullandı.

- "Yurt dışındaki fırsatları takip ediyoruz"

Murat Yalçıntaş, denizcilik ve liman alanındaki faaliyetlerinin genişletildiğinden bahsederek, limanların altyapı yatırımları olduğunu ve OYAK'ın da bu altyapı yatırımlarını artırarak devam ettireceğini söyledi.

Söz konusu altyapı yatırımlarının sadece Türkiye'de değil başka ülkelerde de olacağını dile getiren Yalçıntaş, Tekfen Holding yatırımıyla OYAK bünyesine geçen limanlarda aktiviteleri artırmak istediklerini anlattı.

Yurt dışındaki fırsatları da takip ettiklerini kaydeden Yalçıntaş, "Afrika'yı takip ediyoruz. Dünyanın geleceği Afrika'da. Doğal kaynaklar var. Bu kaynakların üretilmesi, taşınması için lojistik alanda Afrika son derece büyük fırsatlar barındırıyor. Biz bu anlamda Afrika'da muhtelif altyapı projesi yatırımlarını ciddi şekilde değerlendiriyoruz. Daha netleşmedi ama önemli mesafe katettiğimizi söyleyebilirim." diye konuştu.

Yalçıntaş, ilerleyen dönemde sinerjisi olan alanlara yatırım yapmaya devam edeceklerini, sinerjisi olmayan alanlardan da çıkacaklarını belirterek, "OYAK olarak uluslararası alanda etkisi ve söz sahibi olan bir şirketler topluluğu olmayı hedefliyoruz. Şu anda da öyleyiz ama bu hedefimizi daha da ileriye taşıyacağız. Bazı alanlarda sinerji oluşturacak ortaklıklar varsa kapımızı açık tutuyoruz." açıklamasını yaptı.

Elektrikli araç teknolojisine ilişkin soruya da cevap veren Yalçıntaş, elektrikli araçların batarya teknolojisi yatırımının çok hızlı gelişen bir teknoloji olduğunu ve hızlı gelişen bir teknolojiye yatırım yapmanın riskler barındırdığını söyledi.

Yalçıntaş, yılın ilk yarısında OYAK'ın konsolide aktif büyüklüğünün 2025'in aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 1 trilyon 847 milyar liraya ulaştığını sözlerine ekledi.