Özdilek 55. yılında yatırımlarını büyütüyor, Manhattan’a açılıyor

55’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Özdilek Holding, yeni yatırımlarla yoluna devam ediyor. Bugün 85 markası ve yaklaşık 8.000 çalışanıyla 3 ana sektör, 17 farklı iş kolunda faaliyet gösteren Özdilek Holding, 2026’yı yaklaşık 40 milyar Türk lirası ciroyla kapatmayı öngörüyor. Eylül sonu itibarıyla Bursa’da 120 milyon dolar yatırım bedeliyle hayata geçirilen yeni üretim kompleksini devreye almaya hazırlanan Özdilek’in yatırım gündeminde İnegöl’de yapımı süren lojistik merkezi, yenilenebilir enerji yatırımları ve Manhattan mağazası yer alıyor.

“55 yıllık birikimimizi yeni yatırımlarla geleceğe taşıyoruz”

Özdilek’in 55. yılını yeni bir yatırım döneminin başlangıcı olarak gördüklerini belirten Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı / Ceo’su Emir Murat Özdilek, “55 yıl üretimle, yatırımla ve emekle oluşmuş güçlü bir birikimi ifade ediyor. Bugün bu birikimi koruyarak geleceğe taşıma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Önümüzdeki dönemde mevcut işlerimizi, markalarımızı ve satış kanallarımızı daha da güçlendireceğiz. Perakende lokomotifimiz olmayı sürdürürken tekstilde verimlilik ve istikrara, e-commerce’ta güçlü bir büyümeye odaklanacağız. 55. yılımızı, Özdilek’in geleceğine uzanan yeni yatırımlarla karşılıyoruz.” dedi.

Yeni üretim kompleksi 1.050 kişiye istihdam sağlayacak

Özdilek Holding, 55. yılında hayata geçirdiği en önemli yatırımlardan biri olan yeni Özdilek Üretim Kompleksi’ni, Bursa Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSAB) devreye almaya hazırlanıyor. 90 bin metrekare arsa üzerinde kurulu, 106 bin metrekare kapalı alana sahip entegre tesiste son testler ve taşınma çalışmaları devam ediyor. Tam kapasiteye ulaştığında 1.050 kişiye istihdam sağlayacak kompleksin mevcut üretim kapasitesini daha verimli kullanmalarına imkân vereceğini söyleyen Emir Murat Özdilek, şunları söyledi: “Yeni makineler ve daha düzenli üretim akışı sayesinde maliyetlerde en az yüzde 15, hızda ise en az yüzde 35 verimlilik artışı bekliyoruz. Burada amacımız kapasiteyi büyütmek değil, mevcut kapasitemizi daha verimli kullanmak. Üretimi başka bir ülkeye taşımayı da hiçbir zaman düşünmedik. Kendi ülkemizde değer ve istihdam yaratmaya devam etmek istiyoruz.”

E-commerce’ta hedef 10 milyar TL

Özdilek Holding’in önümüzdeki dönem yatırım gündeminde İnegöl’de yapımı süren Özdilekteyim Lojistik Merkezi de yer alıyor. 45 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen merkezin Kasım 2027’de tamamlanması planlanıyor. Toplam 60 bin metrekarelik alana kurulan merkezle depolama operasyonlarının tek noktada toplanması, teslimat süresinin ortalama bir buçuk günden bir güne indirilmesi ve kargo maliyetlerinde yaklaşık yüzde 25 avantaj sağlanması hedefleniyor.

E-commerce’ın, perakendenin en hızlı büyüyen alanlarından biri hâline geldiğine dikkat çeken Emir Murat Özdilek, “Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de perakende e-commerce hacmi 2025 yılında yüzde 51,8 artarak 2,46 trilyon Türk lirasına ulaştı. Biz de bu büyümenin içinde güçlü bir şekilde yer almak istiyoruz. Özdilekteyim bugün yaklaşık 1 milyar Türk lirası cirosuyla kar üreten bir yapıda. 2030 hedefimiz ise 10 milyar Türk lirası ciroya ulaşmak. Bunun için e-commerce hacmimizi 10 kat büyütmemiz gerekiyor. 45 milyon dolarlık lojistik merkezi yatırımımız da bu hedefin altyapısını oluşturacak. Teslimat sürelerini kısaltırken operasyonlarımızı daha verimli hâle getireceğiz. Önümüzdeki dönemde Özdilekteyim’i bir pazar yerine dönüştürmek de hedeflerimiz arasında.” diye konuştu.

Yenileme ve yeni mağaza yatırımları sürecek





Özdilek Holding, önümüzdeki iki yıl boyunca her yıl yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımı mağazalarının, departman mağazalarının ve Safahat markasıyla faaliyet gösteren kafe - restoranlarının yenilenmesine ayırmayı planlıyor. Holding, mevcut satış noktalarını yeni müşteri beklentilerine göre modernize ederken ev tekstilinde de önümüzdeki 1,5 - 2 yıl içinde 25 yeni mağaza açma potansiyeli üzerinde çalışıyor.

Perakendede nitelikli büyümeyi önemsediklerini belirten Emir Murat Özdilek, “Bizim için nitelik, her zaman nicelikten daha önemli. Mevcut mağazalarımızı yeni müşteri beklentilerine göre yenilerken doğru lokasyonları bulduğumuz ölçüde yeni mağazalar da açacağız. Ev tekstilinde önümüzdeki 1,5 - 2 yıl içinde 25 yeni mağaza potansiyeli görüyoruz. Premium markamız Cottons & Clouds’u da bir yıl içinde 12 mağazaya ulaştırmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Manhattan mağazası yurt dışı yatırımlarımızda yeni bir başlangıç olacak”

Florida, Londra ve Almanya’da mağazacılık deneyimi bulunan ve bazı yurt dışı pazarlarda bayileri aracılığıyla faaliyet gösteren Özdilek Holding, uluslararası büyüme yolculuğundaki yeni adımını Manhattan’da atmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 200 metrekarelik ev tekstili mağazasının 1 Ocak 2027’de açılması planlanıyor.

Manhattan mağazasının markanın uluslararası büyümesi açısından önemine dikkat çeken Emir Murat Özdilek, “Geçmişte farklı ülkelerde mağazalar açtık ve bugün de bayilerimiz üzerinden faaliyet gösteren yurt dışı noktalarımız var. Manhattan mağazasını ise bugünkü stratejimiz açısından yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Lokasyonu uzun süre araştırdık ve içimize sinen, prestijli bir nokta seçtik. Ölçek olarak küçük ancak markamızın uluslararası yolculuğu açısından önemli bir adım olacak.” dedi.

“Yenilenebilir enerjinin payını yüzde 30’a çıkaracağız”

Özdilek Holding’in yatırım gündemindeki bir diğer başlık yenilenebilir enerji. Bolu, İzmir ve Manisa Turgutlu dâhil farklı noktalardaki tesislerinde çatı GES yatırımları bulunan Özdilek Holding, bugün toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 5’ini yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor. Balıkesir Savaştepe’de kurulan 6 MW’lık RES’in fiziksel kurulumu tamamlanırken santralin yıl sonuna kadar devreye alınması planlanıyor. Enerji yatırımlarında önceliklerinin kendi tüketimlerini ve maliyetlerini yönetmek olduğunu belirten Emir Murat Özdilek, şunları söyledi: “Savaştepe RES’in devreye girmesiyle yenilenebilir enerjinin toplam tüketimimizdeki payı kısa sürede yüzde 25’e ulaşacak. TOSAB’da planladığımız GES projesini de tamamladığımızda yüzde 30 seviyesini hedefliyoruz. Enerji bugün öncelikle kendi tüketimimizi yönetmeye yönelik bir yatırım alanı. İleride bağımsız gelir üreten bir iş koluna dönüşmesi de mümkün.”

55 yıllık yolculukta eğitime ve doğaya kalıcı yatırımlar

Özdilek Holding, 2002’de kurulan Özdilek Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat Vakfı aracılığıyla sosyal yatırımlarını sürdürüyor. “55 yılda büyümenin ve ekonomik değer yaratmanın ötesinde, bulunduğumuz topluma katkı sunmayı da sorumluluğumuzun bir parçası olarak gördük” diyen Emir Murat Özdilek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Vakfımız aracılığıyla bugüne kadar 10 okul, 1 kreş ve gündüz bakımevi, 1 sağlık ocağı, 1 polis merkezi ve 1 sanat merkezini hayata geçirdik. Eğitim yatırımlarımız kapsamında bugün 303 derslikte 5.755 öğrenci eğitim görüyor, 475 öğretmen görev yapıyor. Eğitime yaptığımız yatırımları çok önemsiyoruz ve önümüzdeki dönemde de bu alandaki desteğimizi artırarak sürdürmek istiyoruz. Çevre tarafında ise TEMA Vakfı ile bugüne kadar 300 bin fidan dikerek 30 orman oluşturduk. İşimizi büyütürken topluma ve çevreye katkı sunmaya da devam edeceğiz.”