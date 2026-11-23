Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 50,5620 seviyesinde tamamladı.

Dolar/TL saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 50,6020 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 55,6950'den, sterlin/TL yüzde 0,3 primle 66,4760'tan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 103,6 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 5 bin 881 liradan işlem görüyor.

Gram altın, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 3,66 düşüşle 5 bin 720 liradan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe alıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,5 artışla 5 bin 881 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 230 liradan, Cumhuriyet altını 40 bin 510 liradan satılıyor.

Altının onsu geçen hafta yaşadığı sert düşüşlerin ardından haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,4 artışla 3 bin 615 dolarda seyrediyor.