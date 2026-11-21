Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 6,01 azalışla 11.131,32 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 11.102,52 puanı, en yüksek 11.951,86 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde mali endeks yüzde 5,47 azalışla 13.053,83 puana, sanayi endeksi yüzde 7,09 düşüşle 13.145,26 puana, hizmetler endeksi yüzde 4,27 değer kaybıyla 10.145,63 puana, teknoloji endeksi yüzde 5,68 gerileyerek 34.241,92 puana indi.

- Ege Gübre en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,82 ile Ege Gübre oldu. Onu yüzde 2,73 ile Türk Hava Yolları ve yüzde 1,44 ile Tofaş Türk Otomotiv izledi.

Söz konusu hisseler arasında bu hafta en çok değer kaybeden ise yüzde 15,45 ile CVK Maden İşletmeleri olurken onu yüzde 12,29’luk gerilemeyle Ülker ve yüzde 11,33’lük düşüşle Aksa Enerji takip etti.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören şirketler arasında en yüksek piyasa değerine sahip şirket, yaklaşık 1 trilyon 491 milyar 120 milyon lirayla ASELSAN oldu. ASELSAN’ı yaklaşık 621 milyar 874 milyon lirayla Tüpraş ve 605 milyar 640 milyon lirayla Garanti BBVA izledi.

- Altın geriledi, dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı, geçen hafta sonuna göre yüzde 7,60 düşüşle 5 bin 812 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,79 düşüşle 39 bin 879 liraya geriledi.

Çeyrek altının satış fiyatı da önceki haftaki kapanışının yüzde 3,76 altında 10 bin 15 liraya düştü.

Doların satış fiyatı, yüzde 0,42 artarak 50,5790 liraya çıkarken avronun satış fiyatı yüzde 0,10 düşüşle 55,6580 lira oldu.

Geçen hafta 66,7080 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,42 düşüşle 66,4300 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise yüzde 0,28 değer kazanarak 60,3200 liradan alıcı buldu.