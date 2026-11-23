OPET, Dünya Tuvalet Günü'nde Türkiye genelindeki 1200 istasyonunda bulunan 3 bin 478 tuvalette eş zamanlı gerçekleştirdiği temizlik uygulamasıyla "Bir saat içerisinde derinlemesine temizlik yapılan en fazla tuvalet" kategorisinde Guinness Dünya Rekoru kırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OPET, 26 yılı aşkın süredir devam eden "Temiz Tuvalet Kampanyası" ile Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer aldı.

Guinness World Records'un değerlendirme süreci doğrultusunda, önceden belirlenen temizlik adımları ve ekipmanları kullanılarak gerçekleştirilen temizlik hareketi saat 10.00-11.00 arasında tamamlandı.

Türkiye genelindeki OPET istasyonlarında eş zamanlı yürütülen çalışma kayıt altına alınırken, rekorun doğrulanması için gerekli kanıtlar Guinness World Records yetkililerinin onayına sunuldu.

Tuvalet temizliği kategorisi daha önce Guinness'te bulunmazken, OPET'in rekor talebi üzerine yeni bir kategori olarak oluşturuldu.

OPET Genel Müdürü Özgür Kahramanzade, Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk ve şirket yöneticilerinin de hazır bulunduğu organizasyon, merkez ve saha ekiplerinin koordinasyonuyla gerçekleştirildi.

- "Önemli bir dönüşüme katkı sağladık"





Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, Guinness Dünya Rekoru'nun Temiz Tuvalet Kampanyası'nın yıllara yayılan bir emeğin sonucu olduğunu belirtti.

Öztürk, 2000 yılında "Temiz Tuvalet" için yola çıkarken amaçlarının, temizlik ve hijyen konusunda toplumda kalıcı bir farkındalık yaratmak, alışkanlıkları değiştirmek ve bu konuda örnek olmak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yıllar boyunca büyük bir kararlılıkla sürdürdüğümüz Temiz Tuvalet Kampanyası ile Türkiye'de önemli bir dönüşüme katkı sağladık. Bugün bu yolculuğun Guinness Dünya Rekoru ile taçlanması, bizim için çok büyük bir gurur. Dünya Tuvalet Günü'nde Türkiye'nin dört bir yanındaki istasyonlarımızda aynı amaç doğrultusunda buluşarak bir dünya rekoru kırdık. Türkiye'de standartları değiştirdik, artık dünya standartlarını da belirliyoruz. Bu başarıda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma, iş ortaklarımıza ve OPET ailesinin her bir üyesine gönülden teşekkür ediyorum. Bu rekor hepimizin."