Döviz ve altın güne nasıl başladı? (23 Ocak 2026)

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 43,2560'tan tamamladı. Dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 43,3590'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 50,9520'den, sterlin/TL ise yatay seyirle 58,5400'den satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 98,4 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 905 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 artışla 6 bin 842,7 liradan tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan gram altın saat 09.35 itibarıyla yüzde 1 artışla 6 bin 905 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 545 liradan, Cumhuriyet altını ise 45 bin 968 liradan satılıyor. 4 bin 967,4 dolarla rekor seviyeyi gören altının onsu da dünkü kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 4 bin 954 dolardan işlem görüyor. Merkez bankalarının altın taleplerinin devam etmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim beklentilerinin gücünü koruması, jeopolitik gerilimlerin tam manada giderilmemesi değerli metal fiyatlarındaki yükselişlerin başlıca sebepleri arasında yer alıyor.

Japonya'daki tahvil piyasasındaki satış baskısı da altın fiyatlarındaki yükselişleri tetikliyor. Analister, tahvil faizlerinin yükselmesinin borçlanma maliyetlerini artırdığını ve ülkede "carry trade" işlemlerini daha az cazip hale getidiğini ve bunun da yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesine neden olduğunu söyledi.