Döviz ve altın güne nasıl başladı? (23 Temmuz 2026)

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 47,2131'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki güne göre yüzde 0,1 artışla 47,2360 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 54,1010'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 primle 63,3350'den işlem görüyor.

Orta Doğu'da ABD ile İran arasında devam eden çatışmalar, varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken dolar endeksi güçlü seyrini sürdürüyor. Dolar endeksi yatay seyirle 101 seviyesindeki duruşunu koruyor.

Altında son durum

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 265 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 6 bin 269 liradan tamamladı.

Yeni güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6 bin 265 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 280 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 964 liradan satılıyor.

Orta Doğu'da ABD ile İran arasında devam eden gerilim altının yönü üzerindeki baskısını da sürdürüyor.