Döviz ve altın güne nasıl başladı? (24 Eylül 2026)

Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 6 bin 730 liradan tamamlamıştı.

Güne satıcılı başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6 bin 722 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 33 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 931 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 279 dolardan işlem görüyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 48,8550 seviyesinde bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,8300'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,8550 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 55,7660'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 64,8640'tan işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 101,1 seviyesinde bulunuyor.