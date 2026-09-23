Etiya’dan küresel yapay zeka başarısı

Etiya; müşteri verilerinden elde edilen içgörüleri aksiyona ve ölçülebilir iş sonuçlarına dönüştürmeyi hedefleyen Otonom Müşteri Yönetimi Platformu vizyonuyla raporda yer aldı.

Geçen yıl yapay zeka destekli müşteri ve iş operasyonları kategorisindeki Magic Quadrant raporunda değerlendirilen şirket, bu yıl da yapay zeka destekli pazarlama ve satış çözümleri alanında analiz edilerek iki farklı Gartner Magic Quadrant kategorisinde üst üste yer aldı.

“Yapay zekayı yalnızca verimliliği artıran bir araç olarak değil, iş modellerini ve müşteri deneyimini dönüştüren bir büyüme motoru olarak görüyoruz.”

Uluslararası alandaki bağımsız değerlendirmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Etiya CEO’su Aslan Doğan, şunları söyledi:





“Türkiye’den yükselen teknolojilerin yalnızca uluslararası alanda rekabet etmekle kalmayıp, endüstrilerin geleceğine de yön verebileceğine yürekten inanıyoruz. Uluslararası bağımsız değerlendirme süreçlerinde ve küresel ölçekteki farklı Gartner® Magic Quadrant™raporlarında arka arkaya yer almamız; uzun yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz teknoloji yatırımlarının, Türk mühendisliğinin gücünün ve küresel vizyonumuzun bir yansıması.

Biz yapay zekayı yalnızca verimliliği artıran bir araç olarak değil, iş modellerini ve müşteri deneyimini dönüştüren bir büyüme motoru olarak görüyoruz. Odak noktamız, kurumlara ileri düzey teknolojiler sunmanın ötesinde veriden elde edilen içgörüyü anında aksiyona, o aksiyonu ise kalıcı ve ölçülebilir bir değere dönüştüren yeni bir operasyonel zeka kazandırmaktır.”

Müşteri İçgörüsünden Büyümeye

Etiya’nın Otonom Müşteri Yönetimi Platformu; müşteri, ürün, sipariş ve gelir süreçlerini yöneten temel yetkinlikleri, müşterileri daha iyi anlamayı sağlayan dijital ikiz teknolojisini ve Agentic AI yetkinliklerini bir araya getiriyor.

Platform, müşteri ve operasyon verilerini birlikte değerlendirerek değişen ihtiyaçları ve büyüme fırsatlarını görünür kılıyor; dijital ikiz teknolojisiyle olası sonuçları analiz ediyor ve Agentic AI ile uygun aksiyonların hayata geçirilmesini destekliyor. Böylece kurumlar müşterilerine daha ilgili deneyimler sunabiliyor, pazarlama ve satış kararlarını somut iş sonuçlarına dönüştürebiliyor.