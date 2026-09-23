IC Holding "2024-2025 Sürdürülebilirlik Raporu" yayımladı

Holdingden yapılan açıklamaya göre, "Etkimiz, İzimiz, Geleceğimiz" başlığıyla hazırlanan raporda, şirketin inşaat, altyapı, enerji, turizm, sanayi ve gayrimenkul alanlarındaki faaliyetleri çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarıyla ele alınıyor.

Raporda, çifte önemlilik analizi sonucunda belirlenen öncelikli konulardaki çalışmaların yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına sağlanan katkılar ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 10 ilkesine yönelik ilerlemeler paylaşılıyor. Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Standartlarına uygun hazırlanan rapordaki seçilmiş çevresel ve sosyal göstergeler ile çifte önemlilik analizi, bağımsız sınırlı güvence denetiminden geçti.

Söz konusu dönemde grup şirketlerinde yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği uygulamalarında ölçülebilir sonuçlar elde edildi. IC Enterra'nın yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi 2024'te 1,07 milyar kilovatsaat (kWh), 2025'te ise yaklaşık 1,25 milyar kWh olarak gerçekleşti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nda gerçekleştirilen LED dönüşümüyle yıllık yaklaşık 8,7 milyon kWh enerji tasarrufu sağlanırken, 8 bin 248 armatür ve aydınlatma ekipmanı geri dönüştürüldü. Grup şirketlerinin veri merkezlerinin birleştirilmesi kapsamında 10 şirketteki 40 fiziksel sunucu devreden çıkarıldı. Bu dönüşümle yıllık yaklaşık 221 bin 600 kWh elektrik tasarrufu ve 96 ton karbon emisyonu azaltımı sağlandı.

Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (ESRS) doğrultusundaki şirketin çifte önemlilik analizi 2025'te gerçekleştirildi. Çalışmada, faaliyetlerin çevre ve toplum üzerindeki etkileri ile iklim değişikliği ve doğal kaynakların azalması gibi gelişmelerin şirketin işlerini nasıl etkileyebileceği incelendi. Hangi sürdürülebilirlik konularına öncelik verilmesi gerektiği, çevresel ve toplumsal etkiler ile şirketin karşılaşabileceği riskler ve yatırım fırsatları açısından belirlendi. Toplam 285 iç ve dış paydaşın görüşünün alındığı çalışmada, 146 etki, 120 risk ve 61 fırsat değerlendirildi. Analizin süreç ve sonuçları bağımsız güvence denetimine tabi tutuldu.

- Biyoçeşitlilikte kuşların sağlığı hedeflendi

Biyoçeşitlilik alanında enerji altyapısının kuşlar üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar ölçeklendirildi. Trakya'da 2020'den bu yana bin leylek yuva platformu kurulurken, 2021-2025 döneminde 29 bin 895 metre iletken izolasyonu yapıldı. İzleme çalışmaları 2025'te genişletilerek, 47 leylek ve 11 şah kartal halkalandı. Gelecek 5 yılda 500 leylek ve 100 şah kartalın halkalanması, en az 20 kuşa da GPS verici takılması hedefleniyor.

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık yaklaşımını DENK programıyla kurum genelinde yaygınlaştıran holding, 2025'te genişletilen DENK ÇEK Rehberi ile insan hakları, çeşitlilik ve ev içi şiddetle mücadele politikalarını ortak bir yapıda buluşturdu. DENK Dil Kılavuzu da ön yargılardan arındırılmış iletişim diline rehberlik ediyor. Program kapsamında 2025'te Tuz Gölü ve Kilyos Tünel projeleri, IC Altyapı, Karasu Limanı, TREDAŞ, TREPAŞ ve IC Hotels operasyonlarında 13 sınıf eğitimi ve 10 odak grup çalışması yapılarak, sahadaki gelişim alanları belirlendi.

Holding ve grup şirketlerinin toplumsal gelişimi desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği sosyal etki yatırımlarının toplam büyüklüğü 2024-2025 döneminde 871 milyon liraya ulaştı.

İbrahim Çeçen Vakfı ile yürütülen çalışmalarda, finansal desteğin ötesine geçilerek grup şirketlerinin teknik kapasitesi, çalışan uzmanlığı ve kurumsal işbirlikleri sosyal etki programlarına dahil ediliyor. Bu kapsamda yürütülen IC Kariyer Köprüsü programı bugüne kadar 2 bin öğrenciye ulaşırken, 105 öğrenci staj olanağı elde etti. Deprem bölgesinde kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını destekleyen Yaşam Atölyeleri'nden ise 500'den fazla kadın doğrudan yararlandı.

- "Sürdürülebilirliği, operasyonel dayanıklılıklarını şekillendiren bir yönetim alanı olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IC Holding Üst Yöneticisi (CEO) ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Can Çaka, sürdürülebilirliği, yatırımlarını, risklerini ve operasyonel dayanıklılıklarını şekillendiren bir yönetim alanı olarak gördüklerini belirtti.

İnşaattan enerjiye, altyapıdan turizme uzanan çok sektörlü yapıları olması nedeniyle sürdürülebilirlik konusunda ortak yaklaşım geliştirmeleri ve her sektörün kendi dinamiklerine uygun çözümler üretmesi gerektiğini aktaran Çaka, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerjiden sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimine, biyoçeşitlilikten sosyal etkiye kadar farklı alanlarda ortaya koyduğumuz somut sonuçları daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Gelecek dönemde sürdürülebilirliği, uzun vadeli değer yaratma ve rekabet gücümüzün temel unsurlarından biri olarak iş süreçlerimize daha güçlü biçimde entegre etmeye devam ederken, paydaşlarımızın da katılımını artıracağız."