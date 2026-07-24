Döviz ve altın güne nasıl başladı? (24 Temmuz 2026)

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel satış ağırlıklı bir seyir izlenen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,85 azalışla 6 bin 153 liradan tamamladı.

Yeni güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6 bin 135 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 72 liradan, cumhuriyet altını da 40 bin 134 liradan satılıyor.

Orta Doğu'da devam eden ABD ile İran arasındaki gerilim altının yönü üzerindeki baskısını sürdürüyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 47,3450 seviyesinde bulunuyor.

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 47,2636'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki güne göre yüzde 0,2 artışla 47,3450 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 53,9410'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 primle 63,1260'dan işlem görüyor.